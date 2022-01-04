Третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова

В зачете грузовиков экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл третий этап ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

За 2 часа 43 минуты 25 секунд.Сотников преодолел спецучасток протяженностью 225 км. Второе место занял другой экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова (+1 минута 10 секунд), третье место — Янус ван Кастерен на Iveco из Нидерландов (+03.08).

Четвертым стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+04.22), экипаж Эдуарда Николаева — седьмым (+09.38).

Таким образом, в зачете грузовиков лидирует Сотников, второе место – Николаев (+11.45), третье – Каргинов (+19.44) четвертое – Шибалов (+27.05).