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Спорт
2 января 2022  18:09

Первый этап ралли «Дакар» выиграл экипаж Дмитрия Сотникова

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Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на первом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщает ТАСС.

Марафон проходит в Саудовской Аравии. Спецучасток в районе города Хаиль составил 333 км. Дмитрий Сотников и его экипаж преодолели дистанцию за 3 часа 53 минуты 14 секунд.

Вторым к финишу пришел другой экипаж «КАМАЗ-мастера» — под управлением Эдуарда Николаева, отставший на 38 секунд. На третьем месте чешский экипаж Алеша Лопрайса из Instaforex Loprais Praga. 

Антон Шибалов и Андрей Каргинов разместились на четвертом и пятом местах. В общем зачете лидирует Сотников.

#камаз-мастер #дмитрий сотников
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