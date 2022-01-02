Первый этап ралли «Дакар» выиграл экипаж Дмитрия Сотникова

Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на первом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщает ТАСС.

Марафон проходит в Саудовской Аравии. Спецучасток в районе города Хаиль составил 333 км. Дмитрий Сотников и его экипаж преодолели дистанцию за 3 часа 53 минуты 14 секунд.

Вторым к финишу пришел другой экипаж «КАМАЗ-мастера» — под управлением Эдуарда Николаева, отставший на 38 секунд. На третьем месте чешский экипаж Алеша Лопрайса из Instaforex Loprais Praga.

Антон Шибалов и Андрей Каргинов разместились на четвертом и пятом местах. В общем зачете лидирует Сотников.