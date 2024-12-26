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Треть случаев пневмонии в Татарстане вызывает микоплазма
Пневмония, вызванная микоплазмой, все чаще встречается у татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Каждую неделю порядка 30% из числа зарегистрированных пневмоний приходится на микоплазменную пневмонию. Это немного больше, чем в прошлый и позапрошлый годы», – отметила санитарный врач.
К тому же, по словам Авдониной, в республике улучшилось качество расшифровки, что позволяет точнее выявлять возбудителей заболеваний.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что против возбудителя микоплазменной пневмонии эффективны определенные виды антибиотиков, тогда как другие популярные лекарства являются неэффективными.
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