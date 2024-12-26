Треть случаев пневмонии в Татарстане вызывает микоплазма

Любовь Авдонина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пневмония, вызванная микоплазмой, все чаще встречается у татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Каждую неделю порядка 30% из числа зарегистрированных пневмоний приходится на микоплазменную пневмонию. Это немного больше, чем в прошлый и позапрошлый годы», – отметила санитарный врач.

К тому же, по словам Авдониной, в республике улучшилось качество расшифровки, что позволяет точнее выявлять возбудителей заболеваний.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что против возбудителя микоплазменной пневмонии эффективны определенные виды антибиотиков, тогда как другие популярные лекарства являются неэффективными.