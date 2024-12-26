Эпидемиолог предостерег татарстанцев от самолечения ОРВИ и гриппа

Дмитрий Лопушов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

При появлении симптомов ОРВИ лучше всего обратиться к врачу за квалифицированной помощью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Важно раннее обращение, не стоит заниматься самолечением. Никто не в силах лечить по интернету. Назначение антибиотиков, которым у нас население балуется, может плохо закончится. Люди сами ставят себе диагноз, назначают лечение. К сожалению, они упускают момент, что возбудители могут быть нечувствительны к антибиотику, который человек выбирает сам для себя», – отметил врач.

Дмитрий Лопушов привел пример: против возбудителя микоплазменной пневмонии эффективны определенные виды антибиотиков, тогда как другие популярные лекарства окажутся неэффективными.

Эпидемиолог подчеркнул, что при повышении температуры тела до 39 градусов и выше, а также при возникновении одышки и затрудненного дыхания необходимо обратиться за медицинской помощью.