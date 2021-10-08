Наставник «Стрелы» о победе над «Металлургом»: Команда показала характер при меньшинстве

Главный тренер казанской «Стрелы» ДжейПи Нил после домашней победы над «Металлургом» (Новокузнецк) прокомментировал игру клубной пресс-службе, отметив, что команда показала характер, играя в меньшинстве.

«В целом вся игра была 50 на 50, у нас была цель — навязать давление на их стандартные положения. Думаю, Яко [Яко Энгельс], тренер нападающих, провел отличную работу с форвардами. Хочу их поздравить, мы не проиграли ни одного своего коридора и забрали около четырех чужих», — сказал специалист.

По его мнению, казанцы за 30 минут меньшинства смогли доказать, что не сдаются и не опускают руки.