Тренер сборной России Жамнов после победы над Швейцарией: «Нам повезло? Это спорт»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу в дебютной игре олимпийского турнира против сборной Швейцарии со счетом 1:0.

По словам наставника национальной сборной, задача команды заключается в том, чтобы и в дальнейшем выигрывать за счет мастерства.

«Этот матч был важен для тренерского штаба. У меня тоже было волнение, я же живой человек. Нам повезло? Это спорт. Сегодня повезло нам. Наша задача сделать так, чтобы дальше мы выигрывали за счет мастерства.

Сегодня все молодцы. Такие матчи нужны для сплочения. Важно, чтобы ребята поняли, что ОИ — это другой уровень. Игровая дисциплина здесь будет решать очень многое», – цитирует Жамнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в своем дебютном матче на Олимпиаде сборная России с трудом обыграла Швейцарию. Автором единственной и победной шайбы стал Антон Слепышев.

Свой следующий матч на турнире команда Жамнова сыграет 11 февраля против сборной Дании.