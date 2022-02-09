Сборная России с трудом обыграла Швейцарию на старте хоккейного турнира в Пекине

Рикошет в первом периоде и надежная игра голкипера Федотова позволили сборной России по обыграть (1:0) национальную команду Швейцарии в первом матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: © Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Команды на протяжение всей игры показали равный хоккей. В первом периоде россияне на последних секундах за счет рикошета от ноги защитника сборной Швейцарии открыли счет. Гол записали на счет форварда ЦСКА Слепышева.

Во втором периоде преимуществом владели швейцарцы, обрушив шквал атак на ворота российской сборной. В середине 20-минутки швейцарцы играли в большинстве. Российский вратарь Федотов отразил ряд опасных бросков.

Ключевой момент матча случился за две минуты до конца второго периода, когда форвард сборной России Слепышев оставил свою команду в меньшинстве еще на четыре минуты. Однако, швейцарцам не удалось реализовать лишнего, несмотря на опасные моменты у ворот Федотова. В заключительном периоде россиянам удалось удержать победный счет, несмотря на настойчивые атаки швейцарской сборной.

В составе сборной России весь матч в третьем звене провел форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Голкипер Тимур Билялов не попал в заявку на игру.

Следующий матч российская сборная проведет 11 февраля против сборной Дании. Начало встречи в 7:10 по московскому времени. Мужской хоккейный турнир продлится с 9 по 20 февраля, матчи пройдут на аренах Государственного дворца спорта Пекина и «Wukesong Sports Centre».

Хоккейный турнир Олимпиады в Пекине.

«National Indoor Stadium»

Россия – Швейцария – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 20 Слепышев (Семенов)