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Спорт
1 апреля 2022  16:05
Дамир Садриев

Тренер сборной России рассказала о деле гимнаста Куляка, вышедшего на подиум с буквой «Z»

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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала дело Ивана Куляка, вышедшего на подиум с буквой «Z» на спортивной форме.

По словам наставника, вердикт по данному делу будет оглашен не ранее, чем через неделю.

«31 марта в онлайн-режиме состоялась предварительная встреча и было решено, что раньше чем через неделю, они не вынесут вердикт. Мы не сможем влиять на решение дисциплинарной комиссии международной федерации», – цитирует Родионенко Metaratings.

Напомним, ранее российский гимнаст Иван Куляк на этапе Кубка Мира вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на спортивной форме. Рядом с Куляком на подиуме стоял украинский гимнаст Илья Ковтун, одержавший победу в соревнованиях.

#спортивная гимнастика
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