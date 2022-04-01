Тренер сборной России рассказала о деле гимнаста Куляка, вышедшего на подиум с буквой «Z»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала дело Ивана Куляка, вышедшего на подиум с буквой «Z» на спортивной форме.

По словам наставника, вердикт по данному делу будет оглашен не ранее, чем через неделю.

«31 марта в онлайн-режиме состоялась предварительная встреча и было решено, что раньше чем через неделю, они не вынесут вердикт. Мы не сможем влиять на решение дисциплинарной комиссии международной федерации», – цитирует Родионенко Metaratings.

Напомним, ранее российский гимнаст Иван Куляк на этапе Кубка Мира вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на спортивной форме. Рядом с Куляком на подиуме стоял украинский гимнаст Илья Ковтун, одержавший победу в соревнованиях.