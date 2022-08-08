Тренер «Салавата Юлаева» высказался о переходе Шипачева, Радулова и Войнова в «Ак Барс»

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов прокомментировал переход в «Ак Барс» Александра Радулова, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева. Также специалист сравнил селекцию казанского и уфимского клубов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о плюсах и минусах трансферной кампании «Ак Барса».

«Да, в Казань пришли Шипачев, Радулов, Войнов — суперзвезды по меркам КХЛ, адаптированные к Лиге. Мы уважаем такую селекцию. Но видим и свою плюсы — прежде всего в плане молодежи, которая растет и способна выстрелить.

Вспомните ХК МВД и московское "Динамо", которые два года подряд брали Кубок Гагарина в общем-то без звезд. Это пример и для "Салавата Юлаева", и для любой другой команды КХЛ», — цитирует Кольцова Russia-hockey.

Также тренер оценил новичков «Салавата Юлаева» и заверил, что башкирский клуб будет играть в атакующий хоккей.

«Загадочные Мерфи, Хмелевски и Хо-Санга? Это для болельщиков они пока загадочные, а нам их возможности понятны. Легионеры по определению в каких-то эпизодах должны делать результат — и такой потенциал у наших иностранцев мы видим. Главное, чтобы новички быстро адаптировались к КХЛ — лиге серьезной и специфической, где очень много матчей и напряженная логистика.

В Республике особые хоккейные традиции, болельщик приучен к красивому, атакующему хоккею. Да, сейчас в истории "Салавата Юлаева" намечается новый период, когда ушли некоторые лидеры, но подходит очень интересное поколение своих воспитанников.

На мой взгляд, к определенной перестройке стиля болельщики должны быть готовы — молодые не сразу станут звездами, нужно время. Посмотрим, что у команды получится на домашнем турнире, для становления команды он очень важен. В любом случае будем искать оптимальный для нынешнего состава стиль, с агрессивной атакой. От глухой обороны "Салават Юлаев" никогда не играл!» — подчеркнул Кольцов.