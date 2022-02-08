Тренер Садреева о серебре в прыжках с трамплина: «До сих пор не понял, что произошло»

Тренер серебряного призера Олимпиады в Пекине Данила Садреева Николай Герасимов поделился впечатлениями после выступления своего ученика, а также рассказал об эмоциях самого спортсмена.

По словам наставника, медалей от Данила на Олимпиаде не ждали, но уверенность в том, что он будет рядом с призовыми местами, была.

«Из-за волнения и переживания были недоработки, но в целом справился. Молодец. Не ожидал, что будет медаль, но думал, что будут рядом. Пока же я до сих пор не понял, что произошло, потихоньку перевариваю. Нешуточный вариант получился», — цитирует Герасимова Metaratings.ru.

Кроме того, специалист рассказал, какие эмоции после триумфального выступления испытал сам Данил.

«Мы постоянно на связи. У него хорошее настроение, очень рад, что такое свершилось. Но, как мне показалось, сам он еще приходит в себя. Хотя, судя по прыжкам на пьедестале, в тот момент все ребята начинали понимать, что получилось выиграть», — объяснил первый тренер Садреева.

Ранее татарстанский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев в составе команды России завоевал серебро на Олимпиаде в Пекине. При этом Россия не выиграла олимпийских медалей в данном виде спорта с 1968 года.