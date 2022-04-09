Тренер «Рубина» Слуцкий: «Уйти — последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения в игре против «Краснодара» (0:1) ответил на вопрос о мотивации продолжать работу в казанском клубе после восьми поражений в девяти матчах.

По словам специалиста, развернуться и уйти сейчас — это последнее дело.

«Если я здесь работаю, значит, мотивация остается. Мне было бы проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я понимал, что лучше играть мы не будем без семи игроков основы. Я рискую сильно своей репутацией и карьерой. Но мы начали делать это вместе, и у нас прекрасный контакт с командой, они очень сильно стараются. Сейчас развернуться и уйти — это последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе, как в сериале „Перевал Дятлова“, где все остались умирать вместе. Не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Кроме того, главный тренер казанцев выступил с критикой руководства Премьер-лиги.

«Мне много чего есть сказать глобально. Прекрасно помню, как все спасали „Тамбов“. У него не было ни юношеской, ни молодежной, ни женской команд. Клуб базировался в другом городе. Но ему дали денег, игроков и возможность доиграть. Нам же даже не дают возможности заявить футболистов. Все говорят: „Ну, и что? “ Да ничего! Ушло по ходу сезона куча игроков, всё хорошо», — констатировал специалист.

В матче 24-го тура РПЛ «Рубин» уступил дома «Краснодару» со счетом 0:1.