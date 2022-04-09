«Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» и довел серию поражений до четырех матчей

«Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» со счетом 0:1 в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против «Химок» в стартовом составе казанцев произошло два изменения: вместо Марата Апшацева и Германа Онугхи на поле появились Александр Ломовицкий и Виталий Лисакович.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче принял лишь один легионер — тунисский защитник Монтассар Тальби. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом. Оливер Абильдгор пропустил игру из-за травмы, а с капитанской повязкой на поле команду вывел белорус Виталий Лисакович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Первая половина игры прошла при небольшом игровом преимуществе казанской команды. Однако до опасных моментов дело так и не дошло.

Сразу после перерыва главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение выпустить на поле Германа Онугху и перестроить игру команды на схему в два центральных нападающих. А уже через пять минут после выхода на поле 25-летний форвард с передачи Виталия Лисаковича отправил мяч в сетку ворот Станислава Агкацева. Однако линейный арбитр углядел в момент паса положение вне игры и гол отменил.

На 85-й минуте после ошибок Ильи Самошникова и Монтассара Тальби счет в матче открыл 19-летний нападающий краснодарцев Сергей Волков. На 90-й минуте казанцы остались в большинстве после удаления Александра Черникова, но численного преимущества так и не хватило, чтобы забить гол. Итоговый счет — 0:1.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги в Москве — 16 апреля казанцы на гостевом поле сыграют против «Спартака». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

После 24 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 4 очка.

«Рубин» (Казань «) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1 (0:0, 0:1).

Состав «Рубина»: Дюпин — Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников — Кучаев, Мусаев (Игнатьев, 82), Зуев (Кузнецов, 71) — Бакаев (Онугха, 55), Ломовицкий, Лисакович.