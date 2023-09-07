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Тренер погибших в Ленобласти велосипедисток не имел разрешения на проведение занятия
Тренер велосипедисток, пострадавших в ДТП в Ленобласти, не имел разрешения на проведение тренировки. Об этом РИА Новости заявил президент Федерации велосипедного спорта РФ Вячелав Екимов.
Напомним, сегодня Ленинградской области КамАЗ совершил наезд группу велосипедистов. В результате ДТП две велосипедистки погибли, еще восемь человек получили травмы и были госпитализированы.
«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу», – отметил Екимов.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев сообщил, что ситуация с ДТП взята на контроль.
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