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Происшествия 7 сентября 2023 13:05

В Ленобласти грузовик врезался в группу велосипедистов-подростков, есть погибшие

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В Ленинградской области КамАЗ влетел в группу велосипедистов и сопровождавшую их машину, в результате чего погибло не менее двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, КамАЗ протаранил группу велосипедистов на трассе на 60-м километре автотрассы «Скандинавия».

В настоящее время на месте работают атвоинспекторы и медики скорой помощи.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

#ДТП жертвы
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