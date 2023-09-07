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В Ленобласти грузовик врезался в группу велосипедистов-подростков, есть погибшие
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В Ленинградской области КамАЗ влетел в группу велосипедистов и сопровождавшую их машину, в результате чего погибло не менее двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как выяснилось, КамАЗ протаранил группу велосипедистов на трассе на 60-м километре автотрассы «Скандинавия».
В настоящее время на месте работают атвоинспекторы и медики скорой помощи.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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