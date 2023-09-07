В Ленобласти грузовик врезался в группу велосипедистов-подростков, есть погибшие

В Ленинградской области КамАЗ влетел в группу велосипедистов и сопровождавшую их машину, в результате чего погибло не менее двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, КамАЗ протаранил группу велосипедистов на трассе на 60-м километре автотрассы «Скандинавия».

В настоящее время на месте работают атвоинспекторы и медики скорой помощи.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

