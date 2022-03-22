Тренер «Нефтехимика» заявил, что нижнекамский клуб готов к выходу в РПЛ на сезон 2022/23

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков заявил о готовности клуба из Нижнекамска бороться за выход в РПЛ на следующий сезон.

По словам наставника нижнекамского коллектива, команда готова бороться за выход в высший дивизион страны.

«Есть регламент соревнований, он должен исполняться. Он не может меняться за несколько туров до конца чемпионата. Спортивный принцип должен соблюдаться всегда, все команды ФНЛ вступали в сезон с определенными целями, каждая команда, несмотря на все проблемы, должна их добиваться», — отметил Новиков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Сейчас мы в одном очке от переходных игр, через три-четыре тура, может быть, будем в двойке. Готовы ли мы к РПЛ? А почему нет? У нас стабильное финансирование, частный клуб. Бюджет на следующий сезон подтвержден, планируются хорошие доходы от телеправ. Побороться за выход в РПЛ — наша задача, и мы хотим ее выполнить», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ проголосовали за увеличение количества команд в лиге до 18 со следующего сезона.