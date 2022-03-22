Клубы РПЛ проголосовали за увеличение количества команд в лиге до 18 со следующего сезона

Клубы Российской Премьер-лиги проголосовали за увеличение количества команд с 16 до 18 с сезона 2022/23. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на заявление президента лиги Ашота Хачатурянца.

«Голоса разделились: 10-5. Принятие вопроса — компетенция РФС. Мое личное мнение: любое изменение регламента и стыков — это нарушение спортивного принципа. Завтра этот вопрос будет рассмотрен, как мне кажется, решение не будет принято», – заявил Хачатурянц.

Сообщается, что «против» проголосовали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

Стоит отметить, что клубы приняли лишь общую позицию. Окончательное решение будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза и, вероятнее всего, будет заблокировано.