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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» ответил на вопрос о том, как в команде «закручивают гайки».

По его словам, серьезных мер пока не применяется — тренерский штаб ограничивается разговорами, иногда в жестком тоне.

Специалист отметил, что финансовые наказания в клубе не практикуются. Он объяснил это нежеланием наказывать игроков рублем, поскольку у всех хоккеистов есть семьи и они зарабатывают деньги.

«По большому счету, пока достаточно разговоров, иногда в жестком тоне, где-то голос повысить. Финансовые наказания у нас не практикуются – не очень люблю такие моменты: все игроки зарабатывают деньги, у всех семьи, наказывать рублем не хочется. Пока работает разговорный режим, более серьезных шагов не применяем», – сказал наставник.