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Спорт
4 августа 2022  10:37

Тренер «Наполи» Спаллетти назвал главные качества экс-игрока «Рубина» Кварацхелии

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назвал главные качества новичка команды Хвичи Кварацхелии

«У него есть потенциал. У Хвичи есть удар, техничен. При нем у вас появляется еще один вариант. Мы это знали», – цитирует Спаллетти итальянский портал TuttoNapoli.

Напомним, 1 июля Серия A официально оформила трансфер Кварацхелии в «Наполи». Контракт грузинского таланта с клубом рассчитан до 2027 года. В дебютном товарищеском матче за неаполитанский клуб Хвича оформил дубль.

Ранее Кварацхелия рассказал, что тренер «Наполи» Спаллетти разговаривает с ним на русском языке.

#фк рубин #футбол #Хвича Кварацхелия
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