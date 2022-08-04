Тренер «Наполи» Спаллетти назвал главные качества экс-игрока «Рубина» Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назвал главные качества новичка команды Хвичи Кварацхелии.

«У него есть потенциал. У Хвичи есть удар, техничен. При нем у вас появляется еще один вариант. Мы это знали», – цитирует Спаллетти итальянский портал TuttoNapoli.

Напомним, 1 июля Серия A официально оформила трансфер Кварацхелии в «Наполи». Контракт грузинского таланта с клубом рассчитан до 2027 года. В дебютном товарищеском матче за неаполитанский клуб Хвича оформил дубль.

Ранее Кварацхелия рассказал, что тренер «Наполи» Спаллетти разговаривает с ним на русском языке.