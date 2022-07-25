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Ру Тат
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Спорт
25 июля 2022  14:19

Кварацхелия рассказал, что тренер «Наполи» Спаллетти разговаривает с ним на русском языке

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Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в составе итальянского «Наполи», рассказал, что главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти периодически разговаривает с грузином на русском языке.

«Спаллетти показывает себя отличным учителем. Он может подойти и начать говорить мне несколько слов на русском языке, но потом переходит на английский, чтобы лучше выразить свои мысли, — цитирует Кварацхелию итальянский портал Il Mattino.

Напомним, 1 июля Серия A официально оформила трансфер Кварацхелии в «Наполи». Контракт грузинского таланта с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее Хвича оформил дубль в дебютном товарищеском матче за «Наполи».

#Хвича Кварацхелия #фк рубин #футбол
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