Фитнес-тренер Милославский объяснил, стоит ли принимать жиросжигатели для похудения

Жиросжигатели — добавки, которые обещают ускорить сжигание жира, но их эффективность и безопасность часто переоценены. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский.

По его мнению, большинство жиросжигателей (термогеники, L-карнитин, кофеин) дают очень небольшой эффект, который не заменят питание и тренировки.

«Потеря веса в первую очередь зависит от дефицита калорий и уровня физической активности, а не от добавок», — добавил тренер.

Эксперт отметил, употребление жиросжигателей может привести к множеству побочных эффектов в виде тахикардии, тревожности, бессонницы (особенно при приеме стимуляторов, например, кофеина), нарушения пищеварения.

«Стоит обратить внимание, что происходит сильное влияние на гормональный фон у женщин в некоторых случаях, при длительном употреблении и высоких дозах», — подчеркнул он.

Без регулярных тренировок и правильного питания жиросжигатели часто не имеют эффекта. Но если человек профессиональный спортсмен, то такую добавку можно использовать для большего уменьшения процента жира, добавил спикер.

«Если не соблюдать питание и не тренироваться, то жиросжигатели не помогут никак. Если же соблюдать — эффект будет минимальным и не будет заметен на фоне правильной работы с питанием и тренировками. Иногда они дают небольшой прирост энергии и мотивации, но это достигается обычным кофе или чаем. Жиросжигатели – это не волшебная таблетка, а максимум небольшой бонус. 80–90% успеха – это питание и физическая активность», — заключил фитнес-тренер.