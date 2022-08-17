Тренер «Кубани» может лишиться своего поста после разгромного поражения от «Рубина»
Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов может покинуть пост наставника краснодарского клуба после разгромного поражения от «Рубина» в матче 5-го тура Первой лиги. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, руководство клуба недовольно работой специалиста и рассматривает вариант с приглашением нового наставника.
Основным кандидатом на смену Евдокимову является наставник молодёжной команды «Родина» Александр Аксёнов. Представители «Кубани» уже контактировали с 38-летним специалистом.
Стоит отметить, что Роберт Евдокимов является уроженцем Нижнекамска. В разное время футболист играл в составе казанского «Рубина», челнинского «КАМАЗа» и нижнекамского «Нефтехимика»
Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касаемо разгрома «Рубина» над «Кубанью» со счетом 3:0.