Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки на фоне скандалов с допингом

Тренер российского фигуриста Марка Кондратюка Светлана Соколовская объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой.

По словам наставника, причиной не выхода Кондратюка на лед является выходной.

«У Марка был выходной, поэтому он пропустил тренировку. Всё нормально. К произвольной программе мы готовы», — цитирует Соколовскую «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Камилу Валиеву и сборную России по фигурному катанию могут лишить золота Олимпиады из-за допингового скандала.