news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
9 февраля 2022  13:20

Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки на фоне скандалов с допингом

news_top_970_100

Тренер российского фигуриста Марка Кондратюка Светлана Соколовская объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой. 

По словам наставника, причиной не выхода Кондратюка на лед является выходной.

«У Марка был выходной, поэтому он пропустил тренировку. Всё нормально. К произвольной программе мы готовы», — цитирует Соколовскую «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Камилу Валиеву и сборную России по фигурному катанию могут лишить золота Олимпиады из-за допингового скандала.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное