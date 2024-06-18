Тренер Игорь Назаров: Спортсмены на Играх БРИКС полностью выполнили свои задачи

Татарстанские бадминтонисты на Играх БРИКС завоевали полный набор наград. Евгения Косецкая взяла золото в одиночном и парном разрядах, Сергей Сирант стал первым в «одиночке» и вторым в парном разряде, а Павел Монич – второй в парном и третий в смешанном разряде. Их тренер Игорь Назаров в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» рассказал, что высоко оценивает результаты подопечных.

«Полный набор медалей – это не то, чтобы хорошо. Молодцы ребята! Практически все, кто был в команде, принесли какие-то медали. На соревнования попал Монич – один из наших самых молодых представителей. У него две медали в смешанном и в парном разряде. Сирант, Косецкая – это лидеры сборной. Они полностью выполнили свою задачу», – прокомментировал результаты Назаров.

Он также добавил, что любой международный старт для спортсменов – это значимое мероприятие, поэтому они отнеслись к подготовке со всей серьезностью. Однако вопреки многочисленному мнению, тренер не спешит сравнивать Игры БРИКС в Казани и Олимпиаду.

«Сами понимаете, это совсем другое, соперники другого уровня. Но по организации, конечно, все здорово. У нас ведь вообще все перекрыто. Ни на одном международном соревновании не можем играть. Федерация бадминтона очень жестко подходит к отбору, строже, чем во многих других видах спорта. Уже года три мы не участвуем в международных соревнованиях», – отметил Игорь Назаров.

После завершения Игр БРИКС спортсмены отправятся в Малайзию на сборы и будут готовиться к внутренним соревнованиям.

«Сборы мы можем проводить в разных странах, но соревноваться мы не можем», – заключил собеседник «Татар-информа».

Программа Спортивных игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.