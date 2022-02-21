Тренер биатлонной сборной о провале Латыпова в эстафете: «Кого я еще должен был ставить?»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выбор состава на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

По словам наставника российской команды, в отличие от Латыпова, остальные биатлонисты морально не были готовы бежать заключительный этап.

«Он был в полном порядке и в смешанной эстафете, где справился с более сложными условиями в плане стрельбы, и в преследовании, где выглядел сильно. Кого я должен был поставить на последний этап? Рассматривал и Максима Цветкова, и Карима Халили. Но они не были готовы морально. Наверное, на тот конкретный момент особого выбора у тренерского штаба не было», – цитирует Каминского «Чемпионат».

Стоит напомнить, что в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине до заключительной стрельбы российские биатлонисты шли первыми, однако, после пяти промахов Эдуарда Латыпова на стойке пришли к финишу лишь третьими.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала материал о причинах провала российских биатлонистов на Олимпийских играх.