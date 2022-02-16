Великая трагедия или как не наделать в штаны: в российском биатлоне нет духа победителя

Впервые в истории наши биатлонисты были невероятно близки к золотому эстафетному дублю Олимпиады. Однако, чуда не произошло, а победы былы отданы своими же руками. Почему провалы в самые решающие моменты гонки - объективный показатель, красноречиво показывающий уровень российски биатлонных команд - в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Итог стрельбы Латыпова помнят все – традиционная бронза вместо золота Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

В течение последних 10 лет российские биатлонисты уже успели приучить нас к тому, что победы на крупных турнирах необходимо воспринимать исключительно, как нечто сенсационное и выходящее из ряда вон. Золото в мужской эстафете с драматичным финишем Антона Шипулина под крики Губерниева на домашней Олимпиаде в Сочи праздновалось с таким размахом, что на ее фоне блекли даже победа наших хоккеистов в Пхенчхане и волейболистов в Лондоне. Та золотая медаль, к слову, пока является для обеих наших биатлонных сборных на Олимпийских играх последней. И это с учетом того, что: а) в отличие от командных видов спорта, после мужской эстафеты в 2014 у биатлонистов и биатлонисток было на Играх более 40 стартов; б) из-за дисквалификации Евгения Устюгова даже то золото у России уже отобрали. Медленно, но верно самый популярный зимний вид спорта в нашей стране продолжает тонуть в бездну.

Отстутствие лидера и вожака

Если проводить аналогию все с тем же 2014 годом, то тогда на заключительном этапе эстафеты нашу команды представлял Антон Шипулин, сейчас же роли финишера удостоился Эдуард Латыпов. Неискушенный зритель наверняка мог об этой фамилии ранее и не слышать, и вряд ли бы от этого он что-то потерял. К 27 годам на счету Латыпова всего три индивидуальные медали на этапах Кубка мира. Претензий к самому Эдуарду по этому поводу быть не может никаких, выбор финишера всегда остается за тренерским штабом. Однако, тот факт, что при прочих равных выбор пал именно на него, говорит и о соответствующем уровне команды.

Довольно красноречиво по этому поводу высказался двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. «Последний этап Латыпов не должен больше бегать. Он будет бояться его. У нас таких примеров было сколько угодно. Скорее всего средние этапы Эдик способен ещё пробежать, но на последний этап надо ставить человека с нормальной психикой, который не наделает в штаны в самый ответственный момент», – заявил он.

На протяжении всей мужской гонки вплоть до последнего огневого рубежа чувство тревоги за результат не то, что не покидало, а становилось все сильнее. Апогеем всего этого стала стрельба Латыпова на стойке, к которой Эдуард подъезжал с дрожью в ногах и воспоминанием об упущенном золоте в смешанной эстафете. Итог той стрельбы помнят все – традиционная бронза вместо золота. А в спорте помнять только первых.

Латыпова не спасло бы и отсутствие дополнительных кругов

«Я представить не мог, что можно так запороть выигрышную эстафету. У тебя было 50 секунд! Почему Кристиансену никакой ветер не мешал попасть пять из пяти, а Эдик пережидал ветер. Значит, он просто не умеет стрелять. Это великая трагедия российского биатлона», - сказал Васильев.

При этом не уйди Латыпов на два круга, а ограничься хотя бы дополнительными патронами, уверенности в первом месте не было бы все равно. У российских биатлонистов напрочь отсутствует менталитет победителя, тот самый, который есть у норвежцев и французов. Тот самый, который позволяет сначала сражаться, несмотря на отставание в полторы-две минуты, а затем утешать соперника на финише и просить «русских людей» не обижать Латыпова в соцсетях. Можно ли на месте столь уверенных в себе норвежцев или французов, законодателей мод последних лет, прямо сейчас представить россиян или, к примеру, немцев? Конечно, нет.

В этом плане биатлонисты из Германии являются этакими братьями по несчастью, дела у которых в последнее время обстоят даже хуже, чем у нас. Так что четыре промаха на последнем рубеже Филиппа Наврата, благодаря которым Россия в эстафете чудом залетела хотя бы в тройку, вполне отражают реальное положение дел в нынешнем мужском биатлоне.

Миронова «исполнила Латыпова»

Но если мужская сборная России еще хоть как-то способна держаться на плаву и изредка выдавать чуда чудесные в виде бронзовых медалей Олимпийских игр, то казалось, что с женщинами совсем все плохо. Настолько плохо, что говорить о «менталитете победителя» в контексте женской сборной не поворачивался и язык. По ходу последних нескольких сезонов женскую сборную России можно охарактеризовать как самого неприметного середняка - скучная команда без звезд, с вечно молодым, не раскрывшимся поколением, а также длинным списком внутренних проблем.



Однако, на Олимпиаде в Пекине наши девушки были близки к сотворению сенсации еще большей, чем мужчины. К третьему этапу сегодняшней эстафеты россиянки шли первыми с запасом в полминуты, но как и накануне, в команде оказалось слабое место, которое фактически свело на нет шансы на золото. Понятно, что для 27-летней «молодой и перспективной» Мироновой эта Олимпиада является всего лишь первой в карьере, на что многие, наверняка, спишут ее промахи и закроют глаза на упущенное лидерство. Но есть ли уверенность в том, что будучи в ситуации без пяти минут олимпийской чемпионки не дрогнула бы кто-то из других наших девушек? Казакевич, Резцова или Нигматуллина?

Кубки мира и Чемпионаты мира - там куются будущие олимпийские победы

Ни у одной из наших девушек нет того самого менталитета победителя, который позволил сестрам Эберг уверенно разобраться на огневых рубежах и принести Швеции заслуженное золото. А они только в этом сезоне Кубка мира становились на пьедестал чаще, чем вся наша команда вместе взятая, для них идти в лидерах не в новинку. Кубки мира и Чемпионаты мира - вот, где куются будущие олимпийские победы. А как наши сборные выступают в Кубке Мира? Лучше и не вспоминать.

Но не стоит недооценивать олимпийские серебро и бронзу. Если смотреть на ход нынешнего сезона, такие результаты кажутся просто великолепными. К тому же, они потенциально могут стать глотком свежего воздуха для подрастающего поколения. Но все это лишь потенциально, и нам так говорят. Ведь после домашнего золота прошло уже 8 лет, а новые Шипулины у нас так и не появились.

Фото на анонсе: © Алексей Филиппов / РИА Новости