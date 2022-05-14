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Спорт
14 мая 2022  20:07
Дамир Садриев

Тренер «Авангарда» уволен за грубое отношение к юным хоккеистам

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«Авангард» отстранил от тренерской деятельности тренера академии клуба Егора Шастина. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Шастин унижает игроков академии, используя оскорбительные высказывания и выражая угрозы в адрес молодых хоккеистов. «Авангард» выступил с заявлением и сообщил об отстранении Шастина от тренерской деятельности.

«В связи с видеоматериалами, появившимся сегодня в сети Интернет, в Хоккейной Академии «Авангард» начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранен от тренерской деятельности в Академии. По итогам расследования будет принято решение, о чем мы сообщим дополнительно», — говорится в официальном заявлении «Авангарда».

Чуть позже журналист Алексей Шевченко заявил, что омский клуб принял решение уволить Егора Шастина. 

Стоит отметить, что Егор Шастин является сыном тренера Евгения Шастина, который, к тому же, входит в совет директоров омского клуба.

Ранее кубинская волейболистка «Уралочки» Сесе отреагировала на расистское оскорбление от тренера краснодарского «Локомотива» Андрея Воронкова.

#ХК Авангард #хоккей #кхл
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