Тренер «Ак Барса»: Легкой прогулки не будет — «Адмирал» играет в агрессивный хоккей

Сегодня «Ак Барс» ожидает матч с командой, играющей в агрессиный хоккей. Такое мнение тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов выразил клубной пресс-службе, комментируя предстоящую встречу во Владивостоке с «Адмиралом».

«Сейчас команда играет в агрессивный хоккей. Дома проиграли принципиальному сопернику, это 100% придаст им дополнительную мотивацию. Но нам надо отталкиваться от своей игры, работать по своему плану», — подчеркнул специалист.

Зубов считает, что «Адмирал», почти потерявший шансы на выход в плей-офф, опасен.

«Ребята из „Адмирала“ бьются не только за команду, но и за себя, все хотят получать контракты на следующий сезон. Соперник серьезно настраивается на нас, а мы на них. Легкой прогулки не будет, стараемся донести это до ребят», — резюмировал тренер «Ак Барса».

По его мнению, причиной слабой результативности казанцев в позавчерашнем матче с «Амуром» — только одна шайба в основное время, стали биоритмы.

«Создали много моментов, шайба несколько раз скакала по ленточке. Очень сильно сыграл вратарь „Амура“ — совершил 54 сейва, это многого стоит. Причем не сказал бы, что мы наносили рядовые броски, — рассказал Зубов. — У нас во втором периоде биоритмы сыграли свою роль. В третьем периоде соперник забил, выжав максимум из малого количества моментов».