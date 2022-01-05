«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Амур» на выезде

Казанский «Ак Барс» обыграл (2:1) в Хабаровске местный «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для команды Квартальнова эта победа стала четвертой подряд. При этом хабаровский «Амур» ведет активную борьбу за попадание в плей-офф с казахстанским «Барысом».

В первом периоде «Ак Барс» владел подавляющим преимуществом, что вылилось в заброшенную шайбу Панюкова в большинстве. Казанцы могли еще в первые 20 минут забивать больше, но надежно сыграл вратарь «Амура» Аликин. Отметим, что он замыкает пятёрку лучших вратарей КХЛ по проценту отражённых бросков – 92,5%.

Во втором периоде игра выровнялась и уже голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов несколько раз выручил своих партнеров по команде. В заключительной трети матча «Амур» в равной игре сумел сравнять счет. Мощный щелчок со средней дистанции удался Педану 1:1.

В овертайме команды заброшенными шайбами не отметились, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса». Решающий бросок на счету Кэмпфера.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 7 января во Владивостоке против местного «Адмирала». Начало игры в 10:00.

Напомним, что тренерский штаб Квартальнова не взял Зарипова и Бобкова на выездные матчи «Ак Барса».

«Амур» – «Ак Барс» – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 Панюков (Барберио, Галимов, 07:56, 5х4)

1:1 Педан (Николишин, Бутузов, 53:33)

1:2 Кэмпфер буллиты