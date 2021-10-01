Тренер «Ак Барса» об игре против ЦСКА: Готовимся к матчу уровня плей-офф

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов прокомментировал итоги матча против финского «Йокерита» и рассказал о ближайшей игре против ЦСКА.

«Да все нормально, никто от подобного не застрахован. Раз в Финляндии такие правила, что мы можем сделать? Не хотелось, чтобы из-за таких спецэффектов мы играли в три пятерки. Но ребята восстановились, чувствуют себя хорошо, настроение нормальное. Конечно, когда выигрываешь – намного позитивнее, да и восстановление лучше идет. Но то, что в Хельсинки мы в третьем периоде переиграли соперника и по счету, и по броскам – это радует», – цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.

Говоря об игре с ЦСКА, тренер «Ак Барса» отметил, что это будет мачт уровня плей-офф: «Мы готовимся по своей игре. Системная команда, есть свои плюсы и минусы. У них есть креативные форварды, крепкая оборона. Готовимся к матчу уровня плей-офф, на ЦСКА особо настраивать ребят не нужно. Покажем те моменты, которым необходимо уделить внимание, большинство, меньшинство».

По словам Зубова, октябрь станет хорошей проверкой для «Ак Барса»: «Очень сильные соперники, насыщенный график. Было время перевести дух, сейчас идут пять матчей подряд через день. Готовимся, главное, чтобы все были живы-здоровы».

Матч ЦСКА – «Ак Барс» пройдет в Москве сегодня, 1 октября. Начало встречи в 19:00.