«Ак Барс» проиграл в Хельсинки

В очередном матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» проиграл в овертайме «Йокериту» со счетом 3:4, прервав свою победную серию.

В столицу Финляндии на матч с «Йокеритом», который казанцы эффектно обыграли дома в первом туре (3:0), «Ак Барс» приехал с пятиматчевой победной серией.

Но уже в Хельсинки выяснилось, и в «Ак Барсе» подтвердили ИА «Татар-информ» эту информацию, что местные санитарные власти из-за предосторожностей, связанных с пандемией коронавируса, не допустили к игре сразу шестерых игроков казанской команды, включая голкипера Артура Ахтямова, защитника Кристиана Хенкеля, нападающих Джордана Уила, Дмитрия Воронкова и Пера Линдхольма.

В итоге тренерский штаб «Ак Барса» был вынужден выставить на игру только три тройки нападения. Место в воротах занял Игорь Бобков, запасным голкипером был заявлен нападающий Дмитрий Кателевский.

Понятно, что игра началась с настойчивых и активных атак хозяев, знавших про кадровые проблемы казанцев. И на восьмой минуте мощный щелчок Никласа Фримана привел к первому голу «Йокерита» — 1:0. Гости никак не могли наладить привычную игру в отсутствии четвертой тройки нападения. Еще и три удаления заметно помешали им найти свою игру.

Вскоре после начала второго периода казанцы получили отличный шанс выровнять игру, играя почти 40 секунд впятером против тройки «Йокерита». И в формате «пять на четыре» казанцы свой шанс в большинстве реализовали: Николай Коваленко накоротке на пятачке красиво переиграл голкипера хозяев, 1:1. Но через пару минут «Йокерит» вновь вышел вперед, Фриман оформил дубль расчетливым броском в пустой угол, 2:1. А в концовке периода счет стал 3:1, на пятачке на добивании отличился Джон Норман.

В начале третьего периода Михаил Глухов убежал к чужим воротам, выдержал впечатляющую паузу и сделал идеальную передачу на подоспевшего Дмитрия Кагарлицкого — 3:2. В концовке матча казанцы остались впятером против троих хозяев и воспользовались столь шикарным шансом — Артем Галимов не промахнулся в касание с пятачка, 3:3.

В овертайме хозяева получили право на буллит и реализовали его — 4:3, победа «Йокерита».

После 12 матчей в активе казанцев теперь 16 очков, и четвертое место. В следующем туре 1 октября в Москве «Ак Барс» встретится с ЦСКА.

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0).

Шайбы забросили: Фриман (8, 31), Норман (37), Йоэнсу (64 — буллит) — Коваленко (29), Кагарлицкий (45), Галимов (58).

Штраф: 12–8.

«Ак Барс»: Бобков; Рукавишников — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Юдин — Журавлев, Тарасов — Сафонов — Петров; Янчевский — Лямкин, Дыняк — Бурмистров — Глухов; Адамчук, Бровкин.