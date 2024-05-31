Тренды аналитики: почему мужчины зарабатывают больше женщин, а любовь к Китаю все сильнее

В 2023-м средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях, оказались на 33% меньше, чем у мужчин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мужчины в Татарстане зарабатывают больше всех в ПФО

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выпустила исследование о «гендерном разрыве» в трудовых доходах между мужчинами и женщинами в России. То, что такой разрыв существует, не новость. То, что в течение всего периода наблюдений (раз в два года с 2005-го) ситуация демонстрировала стабильность, – тоже.

Однако разница, зафиксированная в 2023-м, стала максимальной за последние 11 лет: средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях, оказались на 33%, или почти на 28 тыс. рублей, меньше, чем у мужчин, и составляли 56,2 тыс. рублей (после вычета подоходного налога с учетом всех премиальных). По сравнению с 2021 годом, когда мужчины получали на 31,1%, или на 19,3 тыс. рублей, больше, чем женщины, зарплатный разрыв вырос еще на 8,4 тыс. рублей. Расчеты аналитики провели на данных Росстата.

Стоит отметить, что такая ситуация во многом объясняется концентрацией мужчин в высокодоходных сферах, например в нефтегазовом секторе и промышленном производстве. Женские же кадры традиционно аккумулируются в отраслях с более низкими заработками (образование и здравоохранение).

В разрезе профессий отклонения в женских зарплатах от мужских сегодня выглядят более показательно.

Как напомнила президент FinExpertiza Елена Трубникова, «более низкие зарплаты женщин по сравнению с мужскими заработками – это ситуация, характерная для большинства стран мира». Сказывается вынужденная «нелинейность» женской карьеры – перерывы, связанные с материнством. Влияет и необходимость уделять время многочисленным семейным обязанностям, нередко отвлекающим от рабочего процесса. Хотя, по данным Росстата, женщины в России работают всего на два часа меньше, чем мужчины, – в среднем 39 часов в неделю.

Но даже если сделать поправку на относительную продолжительность рабочей недели, рабочее время женщины на рынке труда все равно ценится меньше – среднечасовая зарплата женщин на 27% ниже мужской. Высокие места в корпоративной иерархии от дисбаланса не страхуют. В среднем женщины-управленцы получают на 33% меньше, чем мужчины на аналогичных позициях, а в топ-менеджменте женские зарплаты ниже мужских сразу на 42%!

Среди высококвалифицированных учителей и медиков женщины получают почти столько же, сколько мужчины («гендерный разрыв» менее 15%) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зато среди высококвалифицированных учителей и медиков женщины получают почти столько же, сколько мужчины («гендерный разрыв» менее 15%). А в отдельных нишах, например среди уборщиков территорий или разнорабочих, а также в сельском хозяйстве, с зарплатным неравенством могут сталкиваться уже мужчины, отметила Трубникова.

В региональном разрезе женские зарплаты «отстают» от мужских повсеместно. Наиболее сильно – в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов, где рынки труда исторически сложились как «мужские». Среди лидеров тут Мурманская область (женские зарплаты там ниже мужских на 45,4%), Камчатский (на 45,3%) и Забайкальский края (на 41,3%), Амурская (на 40,1%) и Кемеровская области (на 38,6%). Интересно, что на восьмом месте в этом топ-10 оказалась Оренбургская область (на 37,9%).

При этом минимальная разница между зарплатами работников и работниц – в регионах Северного Кавказа и на территориях, где высока доля бюджетного сектора или АПК, – лидером в этом плане оказалась Ингушетия (заработки женщин отстают от мужских всего на 8,8%).

В Татарстане «гендерный разрыв» по итогам 2023 года составил 35,8%. Это выше, чем в среднем по ПФО (32,7%) и по России. При этом мужчины в республике в среднем зарабатывают 75,7 тыс. – это самый высокий уровень в округе, а женщины – 48,6 тыс. рублей, но в этом Татарстан немножко уступил Пермскому краю.

В Москве и Санкт-Петербурге разрывы намного меньше – 23,4% и 26,2% при несопоставимых размерах зарплат: 148,5 тыс. / 113,7 тыс. и 112,6 тыс. / 83,1 тыс. рублей соответственно.

«Не следует провоцировать новые всплески необеспеченного спроса на жилье»

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Татарстан по итогам 2023 года вошел в группу регионов с признаками «перегрева» на рынке жилья. Аналитики отнесли к таким территории (всего их оказалось 13), в которых одновременно совпало три обстоятельства.

Во-первых, рост цен на жилье на протяжении последних четырех лет ежегодно как минимум на 5% превышал рост зарплат (в целом по РФ суммарно за четыре года отрыв цен от зарплат составил не менее 20%). Во-вторых, где очевидна разбалансировка динамики цен на первичном и вторичном рынках (прирост цен на новостройки более чем на 15% выше, чем на готовые квартиры, – также за четыре года). В-третьих, где вклад льготной ипотеки в формировании спроса на строящееся жилье существенно превысил половину (в качестве порога было взято значение не менее 60%).

На регионы, которые подошли под эту планку, приходится примерно 34% строительства многоквартирных домов (МКД) в общем объеме по стране (по итогам 2023-го в целом эти вводы стали рекордными – 51,7 млн кв. метров). При этом в них проживает всего 26% от населения страны, «то есть наблюдается некоторая сверхконцентрация вводов», отметили в ЦМАКП.

Из ПФО в группу «перегретых» вошел только Татарстан, компанию ему составили привлекательные городские агломерации (Санкт-Петербург) и южные регионы (Кубань и Ростовская область), некоторые регионы Дальнего Востока (Амурская область, Забайкалье), которым «помогла» «дальневосточная ипотека». А также относительно компактные регионы (Алтайский край, Астраханская и Рязанская области), «в которых даже небольшого стимула для повышения спроса на жилье было достаточно для создания на рынке “перегрева”».

Определяющую роль в увеличении объемов строительства в «перегретых» регионах сыграла льготная ипотека Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в этом списке оказались Севастополь и Московская область. А вот Москва в число «перегретых» не вошла в силу двух факторов: во-первых, более высокой, чем где бы то ни было, значимости собственных средств населения в покупке жилья и, во-вторых, ограниченных возможностей строительства из-за дефицита площадей.

Определяющую роль в увеличении объемов строительства в «перегретых» регионах сыграла льготная ипотека, хотя отчасти это связано с тем, что в первую очередь на льготную ипотеку предъявляли спрос в «привлекательных регионах», отметили в ЦМАКП.

Выводы аналитиков очевидны: чтобы обеспечить более сбалансированное развитие жилищных рынков на таких территориях, во главу угла нужно поставить поддержку предложения – ускоренное развитие инженерной инфраструктуры, реализацию проектов комплексного развития территорий под застройку, улучшение механизмов поддержки инвесторов в строительные проекты и так далее.

По данным Банка России, по итогам 2023 года ввод жилья в МКД в целом по стране возрос на 14%, рост наблюдался более чем в 60 регионах, и наиболее сильный (в квадратных метрах жилой площади) – как раз в Татарстане. А также в Новосибирской области, Москве и Ленинградской области. Почти все строящееся жилье (более 90%) в прошлом году было приобретено в ипотеку, в основном по льготным программам, и в начале этого года все движется в том же русле.

«В столичных агломерациях не следует провоцировать новые всплески необеспеченного спроса на жилье за счет льготных ипотечных программ, охватывающих все слои населения. Здесь будет достаточно общефедеральных ипотечных программ, поддерживающих “целевые” группы населения (семьи с детьми, жители малых городов и другие)», – заявили в ЦМАКП.

По прогнозу ЦБ, в текущем году «возможно небольшое снижение ввода жилья – коррекция с рекордного уровня прошлого года». «Рост стоимости стройматериалов, мощности по их производству, а также дефицит кадров являются главными ограничениями для строительной отрасли. Спрос на первичном рынке сократится после отмены льготной ипотеки под 8%», – считают в регуляторе.

«На протяжении последних двух десятилетий в общественном мнении наблюдается устойчивая положительная динамика оценки сотрудничества России и Китая» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Совпадение геополитических интересов двух стран»

Видимо, оттолкнувшись от визита Президента РФ Владимира Путина в КНР, ВЦИОМ в середине мая опубликовал результаты опроса россиян о Китае и российско-китайских отношениях. У двух соседних держав – богатая история контактов, о которой, впрочем, молодые поколения знают мало. Как и про то, что отношения России и Китая за минувшие века претерпевали взлеты и падения. Но в современной международной обстановке оба государства рассматривают друг друга как важнейших стратегических партнеров.

«На протяжении последних двух десятилетий в общественном мнении наблюдается устойчивая положительная динамика оценки сотрудничества России и Китая», – заявили во ВЦИОМ. Сегодня семь из десяти россиян характеризуют отношения двух стран как дружественные и добрососедские (72%), и это максимум за все время наблюдений. А с 2005 года показатель удвоился.

Еще 14% считают, что отношения между Россией и Китаем можно назвать спокойными (в 2005-м так считало 40%). Только 8% дают негативную оценку (прохладные – 5%, напряженные – 2%, враждебные – 1%), и эта доля сократилась за 20 лет в два раза.

В лучшую сторону меняется и личное отношение россиян к Поднебесной. Например, каждый второй сегодня говорит, что его отношение к Китаю за последние десять лет изменилось в лучшую сторону (50%). И чем старше россияне, тем чаще они выбирают этот вариант. Среди зумеров так считают 35%, а среди представителей поколения застоя и оттепели — более 60%.

«Причины положительной динамики в оценках российско-китайских отношений могут быть связаны с укреплением стратегического партнерства между Россией и КНР, совпадением геополитических интересов двух стран и стремлением отстоять многополярный мир в условиях конфронтации с Западом, а также усиление экономического взаимодействия и контактов на высшем уровне», – объяснили очевидное во ВЦИОМ.

Еще в 2014-м 74% опрошенных полагали, что КНР под силу смягчить санкционное давление на Россию. В том числе четверть (24%) были убеждены, что Китай сможет заменить Запад в полной мере, а половина (50%) – в некоторой степени. Сейчас 76% полагают, что Китаю уже удалось полностью (18%) или в некоторой степени (58%) заменить Запад в качестве экономического партнера и компенсировать западные санкции.

«Такая преемственность во мнениях указывает на укоренившееся в общественном мнении представление о стратегическом значении российско-китайского экономического партнерства, особенно в условиях обострения геополитического противостояния с западными странами. Стабильно высокие оценки роли Китая как альтернативного экономического партнера для России обусловлены объективными факторами – растущими объемами двусторонней торговли, совместными проектами в энергетической и других сферах, расширением инвестиционного сотрудничества», – отметили во ВЦИОМ.

«Результаты исследования ВЦИОМ подтверждают прочность общественной базы сближения России и Китая. Это во многом результат особого типа двусторонних отношений, который Россия и Китай называют “всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием” и который означает приверженность укреплению всех сфер взаимодействия. Особая роль в этом отводится взаимообогащению и сближению культур России и Китая, укреплению дружественных связей между народами, передаче мира и дружбы из поколения в поколение. Особенно это символично в период проведения в 2024-2025 годах Годов культуры России – Китая. Важно, чтобы сближение народов шло встречными курсами», – заявил эксперт ВЦИОМ Алексей Ручин.