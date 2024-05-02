Тренды аналитики: о какой зарплате мечтают россияне и готовы ли расстаться со смартфонами

Большинство россиян предпочитают бесплатно раздавать свои вещи, которые «утратили потребительскую ценность, но не утратили потребительские качества»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Санкции. Донашиваем то, что осталось»

Большинство россиян, как оказалось, предпочитают бесплатно раздавать свои вещи, которые «утратили потребительскую ценность, но не утратили потребительские качества». Родственникам, друзьям, соседям и даже незнакомым людям. Лишь каждый пятый такой скарб просто выбрасывает, а продает – и того меньше. Такие выводы содержатся в статье профессора НИУ ВШЭ Марины Шабановой «Ненужные вещи, мусорная проблема и солидарные практики российских потребителей», опубликованной в свежем выпуске журнала «Экономическая социология».

В своей работе ученый обобщила результаты трех опросов, проведенных в 2017 и 2020 годах, а также в декабре 2022-го. Проблема ненужных вещей, что очевидно, обостряется с каждым годом. С одной стороны, «быстрая мода» и «непрестанный прогресс в сфере электроники и бытовой техники» переполняют мусорые полигоны. В России, по данным Российского экологического оператора, ежегодно на них захоранивают примерно 1,9 млн тонн одежды и порядка 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования. Объемы вторичной переработки такого мусора минимальны. Но кроме развития переработки неплохо было бы в принципе меньше выбрасывать.

С другой стороны, участие населения в различных практиках, продлевающих жизнь вещей, имеет не только экологическое, но и социальное измерение – как минимум с точки зрения поддержки нуждающихся, которые, условно, не имеют возможностей купить себе новую одежду или технику. Сами практики Шабанова делит на конструктивные и деструктивные.

Самые распространенные из первой группы, в которых участвуют более 64% россиян, основаны на солидарности – люди добровольно и бесплатно делятся ненужными вещами с друзьями, знакомыми, соседями или членами семьи, живущими отдельно. Около четверти «солидаризируется и с более дальним кругом», то есть отдают свои вещи незнакомым людям (через храмы, фонды, благотворительные магазины, пункты социальной помощи, интернет-площадки и др.).

Только каждый пятый россиянин просто выбрасывает вещи, которыми перестает пользоваться Фото: © «Татар-информ»

«Эти практики носят нерыночный характер и конструктивны как для среды (ослабление мусорной проблемы, помощь другим людям, сдерживание их от новых покупок), так и для владельцев ненужных вещей («расхламление» жизненного пространства, личное удовольствие от помощи другим людям и т.п.)», – отмечает ученый.

Менее распространены другие конструктивные практики. Только каждый десятый, например, использует свои вещи «до полного износа»: донашивает дома, на даче. Чего-либо ненужного и в хорошем состоянии у таких обычно и не бывает. Совсем немногие (2,5%) обновляют и реставрируют вещи.

А вот рыночные практики россияне почти не используют. Всего 7% продают ненужные вещи через комиссионки, секонд-хенды, интернет-площадки и мессенджеры, еще 2% сдают на утилизацию в магазины, чтобы получить скидки на новые товары.

К счастью, и деструктивные практики тоже не особо популярны. Только каждый пятый россиянин просто выбрасывает вещи, которыми перестает пользоваться, несмотря на их хорошее состояние («зачем хранить то, что больше не нужно?!»). Еще 15% можно отнести к наследникам Плюшкина – они хранят все дома «до лучших времен», исповедуя принцип «вдруг еще пригодится». Доля участников таких тоже нерыночных практик колеблется в интервале 19-33%. Впрочем, очевидно, что в реальности россияне исповедуют разные модели поведения, а не только одну из описанных.

Результаты опросов, проведенных Шабановой, также показали, что ни в пандемию, ни после начала санкций доля участников «солидаристических» практик обращения с вещами не снижалась, а в 2022-м даже возросла – как в ближнем кругу, так и в дальнем. Но к концу 2022-го «ресурсный потенциал» жертвователей по большинству позиций существенно снизился.

«В настоящее время на первый план, вероятно, выходят высокая неопределенность, тревога относительно ближайшего будущего, нестабильность и неясность жизненных перспектив, подталкивающая часть россиян приостанавливать процесс избавления от ненужных вещей (предметов) в хорошем состоянии "до лучших времен", “на всякий случай”», – пишет ученый.

В подтверждение этой гипотезы в статье приведены типичные ответы из опросов: «С началом СВO перестала раздавать вещи», «Санкции. Донашиваем то, что осталось», «Когда наступят времена, как в начале 90-х, все вспомнят и пожалеют о выкинутых или отданных вещах». В трудные времена, также отметила Шабанова, «активизируется переключение с бесплатных на платные каналы избавления от ненужных вещей».

Тем не менее в целом доминирующие в стране практики расширяют «границы гражданского общества в России и повышают его роль как в продвижении целей устойчивого развития, так и в формировании солидарных моделей адаптации к кризисным условиям», заключает ученый.

В последние десятилетия доля неполных семей в России выросла почти в два раза – с 21% в 2002-м до 38,5% в 2021-м Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уровень бедности неполных семей на треть превышает среднероссийские значения»

К началу второго десятилетия XXI века в России насчитывалось около 24,4 млн домохозяйств, в которых проживало более 27,7 млн детей до 18 лет. 61,5% живут в полных семьях, остальные – в неполных, причем в более чем миллионе семей (7,3%) детей воспитывают одинокие отцы. Таким образом, каждый третий несовершеннолетний россиянин живет и воспитывается в неполной семье. Такой вывод сделан в статье исследователей ВНИИ труда Минтруда России, опубликованной в свежем номере научного журнала «Социально-трудовые исследования».

В последние десятилетия доля неполных семей в России выросла почти в два раза – с 21% в 2002-м до 38,5% в 2021-м. За это же время количество супружеских пар с детьми в общей численности семей сократилось в 1,3 раза, тогда как доля «материнских» семей выросла в 1,6 раза, а «отцовских» – в 4 раза!

У неполных семей в России, констатировали ученые, «женское лицо». В подавляющем большинстве случаев (4,85 млн, или 81,1% всех таких семей в 2020-м) ответственность за материальное благополучие детей лежит на плечах одиноких матерей. Более трети таких детей живут в составе «сложных домохозяйств», вместе с другими родственниками, в каждой десятой неполной семье (11,4%) помощь в воспитании несовершеннолетних одинокому родителю оказывают проживающие совместно дедушка и/или бабушка.

«Уровень материальной обеспеченности домохозяйств, имеющих в своем составе неполные семьи, как правило, ниже, чем в среднем в российских семьях с детьми», в среднем – на 8,7%, выяснили ученые. А «уровень бедности неполных семей примерно на треть превышает среднероссийские значения этого показателя в домохозяйствах, где материальное благополучие обеспечивают оба родителя». Если в супружеских семьях с детьми доля малоимущих по итогам 2021 года составила 15,6%, то в домохозяйствах из одного взрослого с детьми – уже 28,3%.

Неудивительно, что материальное положение неполных семей характеризуется выраженной зависимостью от социальных трансфертов: в 2021 году удельный вес соцвыплат в структуре их доходов составил 25% (против 14% во всех домохозяйствах с детьми), указано в исследовании. Таким семьям, констатируют эксперты ВНИИ труда, необходима более адресная и дифференцированная поддержка. Например, приоритетное право на работу в дистанционном режиме для одиноких родителей, а также расширение практики социального контракта на неполные семьи, которые находятся в зоне риска бедности (то есть обладают среднедушевыми доходами на уровне 1–1,5 прожиточного минимума).

Главная функция смартфона для подавляющего числа наших граждан – возможность поддерживать связь с родными и близкими Фото: © «Татар-информ»

Связь с близкими – главная функция смартфона

А ВЦИОМ выяснил, как россияне используют мобильные гаджеты. Оказалось, что главная функция смартфона для подавляющего числа наших граждан – возможность поддерживать связь с родными и близкими. Больше всего времени, по собственным оценкам, россияне тратят именно на общение (62%), причем это характерно для всех возрастных групп.

Среди других распространных функций – решение учебных/рабочих задач и чтение новостей, просмотр социальных сетей, онлайн-покупки и просмотр видео, фильмов, сериалов. Чтение книг и игры пользуются меньшей популярностью. Топ-3 ситуаций использования смартфона: перерыв на работе/учебе, отдых и перед сном (51%, 49% и 46% соответственно от числа пользователей). Еще 23% опрошенных не расстаются с гаджетом и во время приема пищи, 16% – во время встреч с друзьями и родными.

Среди других распространных функций смартфона – решение учебных/рабочих задач и чтение новостей Фото: © «Татар-информ»

При этом более половины россиян заявили при опросе, что легко могут проводить время без смартфона и не думать о пропущенных уведомлениях (58%). И лишь четверть, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время (26%). Не задумываются о проблемах такого рода еще 14% россиян – такова доля «чистых» «непользователей» смартфонов в нашей стране (чаще всего это активные телезрители, что, понятное дело, обусловлено поколенческими различиями). То есть, констатируют во ВЦИОМ, такая беда, как номофобия, или зависимость от смартфонов, для российского общества не актуальна.

Тем более что в ходе опроса удалось выяснить, что 34% опрошенных высказали готовность вообще отказаться от смартфона, если до этого дойдет, и заменить его обычным кнопочным телефоном, а еще 13% заявили об этом с полной уверенностью. Впрочем, в этом деле ярче всего проявляется разрыв поколений.

Наиболее высокие зарплатные ожидания у россиян 30–34 лет

И напоследок – эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» выяснили размер желаемой зарплаты у граждан России – в среднем в текущем году она составила 123,5 тыс. рублей в месяц.

Пожелания у мужчин и женщин разнятся и коррелируются с их возрастом. Так, молодые люди 18-24 лет хотели бы зарабатывать 96,3 тыс. рублей, а девушки — 96,5 тыс. рублей в месяц.

У женщин в возрасте от 25 до 29 лет пожелание – 126,7 тыс. рублей, а у мужчин почему-то скромнее – 118,8 тыс. рублей.

Наиболее высокие зарплатные ожидания наблюдаются среди россиян 30–34 лет. Мужчины в этой возрастной группе хотели бы получать 146,9 тыс. рублей, а женщины – 111,2 тыс. рублей в месяц.

Молодые люди 18-24 лет хотели бы зарабатывать 96,3 тыс. рублей, а девушки — 96,5 тыс. рублей в месяц Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россиянам в возрасте 35-39 лет, а также 50-54 лет хватило бы 135,9 тыс. рублей в месяц, от 40 до 44 лет - 125,1 тыс. рублей, а старше 55 лет – 110,6 тыс. рублей.

Хотелки, конечно, не совпадают с реальностью. Так, по данным Росстата, в целом по РФ средняя начисленная зарплата в 2023 году составила 73,7 тыс. рублей в месяц. Максимальный разрыв между российскими регионами по этому показателю за прошлый год составил 4,4 раза. Самые высокие номинальные начисленные зарплаты зафиксированы в Чукотском (158 тыс. рублей в месяц) и Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах, а также в Москве (136 тыс. рублей). Минимальные – в Ингушетии (36 тыс. рублей) и Чечне (37 тыс. рублей).

В Татарстане по итогам 2023-го средняя начисленная зарплата составила 61,8 тыс. рублей. Из регионов ПФО это самый высокий уровень. Схожие зарплаты – в Хакасии (61,3 тыс. рублей), Новосибирской области (62,1 тыс. рублей) и Бурятии (61,5 тыс. рублей). По данным hh.ru, к весне текущего года медианная предлагаемая зарплата в Татарстане превысила 75,2 тыс. рублей. Но это уже не самый высокий уровень в регионах ПФО – впереди Оренбургская область (более 109 тыс. рублей) и Башкортостан (105 тыс. рублей). При этом за год этот показатель в Татарстане вырос почти на 25 тыс. рублей.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»