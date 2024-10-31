Тренды аналитики октября: запрет чайлдфри, квадроберов и генерация мусора

«Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов», – считают в Госдуме

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«Введение штрафов для чайлдфри не встретит широкой общественной поддержки»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в октябре представил результаты сразу двух опросов по темам, интерес к которым активизировался, а точнее, обострился этой осенью. Речь про идеологию чайлдфри и квадроберов.

В октябре Госдума в первом чтении утвердила законопроект о запрете распространения «информации, пропагандирующей отказ от деторождения» в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Нарушителей планируется наказывать штрафами. Для обычных граждан они могут составить до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – до 1 млн рублей. В пояснительной записке было указано, что «пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения „чайлдфри“, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».

Как выяснилось в ходе опроса, про такой законопроект наслышана в общей сложности половина россиян (49%), причем среди возрастных групп наибольшую осведомленность продемонстрировали те, для кого вопросы деторождения особенно актуальны, то есть россияне репродуктивного возраста (зумеры, миллениалы и «реформенное поколение»). Однако консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри в обществе выявить не удалось – 44% высказались за, но 48% против такой инициативы.

Хотя мужчины и женщины оказались близки в своих мнениях, что, очевидно, указывает на «трансформацию привычных (приписываемых) гендерных взглядов на родительство», вопрос выявил очередной для России поколенческий разрыв по резонансной теме. Так, 78% зумеров высказались против штрафов, тогда как представители поколений, заставших еще советский период и налог на бездетность, с такой перспективой в большей степени согласились.

«По всей вероятности, с возрастом у людей усиливается приверженность традиционным семейным нормам, что объясняет рост поддержки штрафов среди старших поколений. А молодежь, те, кто пока еще на личном опыте не познал родительство, больше сконцентрирована на своем развитии и воспринимает наказание за пропаганду идей чайлдфри как ограничение свободы выбора», – сделали вывод исследователи.

Но главный итог опроса – он показал, что значительная часть россиян (68%) в принципе сомневается в эффективности и целесообразности введения штрафов за пропаганду чайлдфри. 41% не видит существенного эффекта от введения подобных мер, при этом примерно равные доли респондентов считают, что такие меры принесут больше пользы (25%) или больше вреда (24%). «Следовательно, есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки», – сделали логичный вывод во ВЦИОМ.

Также выяснилось, что большая часть (55%) уверена – введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет и на рождаемость в стране. «Значительная часть общества не согласна с тем, что пропаганда бездетного образа жизни реально влияет на решения людей о деторождении. Возможно, они видят в этом вопросе более глубокие социальные и экономические факторы, которые определяют решение о рождении детей», – обтекаемо заключили во ВЦИОМ.

«Принятие решения о рождении ребенка является интимным процессом, индивидуальным моральным выбором, зависит от множества факторов – особенностей взаимоотношений с партером, состояния здоровья, материального положения, жилищных условий, стабильности ситуации на рынке труда, уверенности в завтрашнем дне. Потенциальные демографические эффекты от введения штрафов за популяризацию бездетности большинством россиян оцениваются скептически, так как не влияют на ключевые факторы, определяющие репродуктивное поведение», – добавила по этому поводу советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. При этом «внешний контроль в виде различных санкций за процессами, прямо или косвенно связанными с деторождением, воспринимается как вмешательство в личное пространство», добавила эксперт.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Только каждый девятый испытал бы от встречи с квадробером радость

Другой опрос показал знание россиян о квадробинге – увлечении детей и подростков, которое неожиданно вызвало широкое обсуждение в СМИ. И тоже вскоре может оказаться под запретом (законопроект о запрете «пропаганды квадробинга» уже подготовили в ЛДПР; коллеги по Госдуме, впрочем, пока к инициативе отнеслись холодно). Для тех, кто «в домике», во ВЦИОМ объяснили – эта субкультура «объединяет в себе косплей (переодевание в животных) и физическую активность, а именно имитацию движений животных – например, бег на четвереньках, прыжки, лазанье по деревьям».

Как оказалось, о квадроберах знают или что-то слышали почти шесть из десяти (58%) россиян. Чем моложе опрошенные, тем чаще они «в теме»: среди зумеров «знающих» 87%, это в три раза больше по сравнению со старшей когортой (29% среди поколения оттепели). Большую осведомленность также демонстрируют родители детей до 18 лет, люди с высшим и неполным высшим образованием, а также жители мегаполисов (хотя и среди сельчан о квадробике слышало аж 42%).

«Зверское» увлечение детей и подростков большинство считает следствием не только «внешнего негативного социокультурного влияния» (35%), но также плохого воспитания и образования (32%). Четверть опрошенных полагают, что подражание животным – это детская блажь, простое баловство, способ выплеснуть энергию. Часть (18%) связывает популярность квадробики с проблемами детского и подросткового досуга, и объясняют это бездельем (12%), чрезмерным увлечением гаджетами, глупостью и даже проблемами с психикой. Единицы считают это протестом или «любовью к животным».

Зумеры и младшие миллениалы заметно чаще других считают квадробинг модным способом самовыражения. Чем старше опрошенные, тем чаще они делают акцент на безделье и отсутствии качественного досуга. Но в целом россияне воспринимают увлечение квадробикой как нежелательное явление, в том числе и потому, что каждый второй из опрошенных, по собственному признанию, при встрече с квадробером испытал бы неприятные эмоции. Причем с возрастом – более сильные (в сельской местности – тем более). Лишь каждый девятый (11%) испытал бы от встречи с таким чудом радость.

Россияне оказались достаточно единодушны в том, что увлечение ребенка квадробикой – как минимум повод для беспокойства родителей (так думают три четверти – 74%). В связи с этим наши граждане, отметили во ВЦИОМ, по-видимому, будут готовы поддержать обсуждаемые в той же Госдуме ограничения в отношении новой субкультуры: 38% полагают, что нужно ее контролировать, а 35% высказались за полный ее запрет.

Однако консенсуса по вопросу «запретить или контролировать» в обществе нет, более того, это вопрос даже не «отцов и детей», а «дедушек и внуков». Молодые россияне (зумеры и младшие миллениалы) в меньшей степени готовы подержать полный запрет квадроберов (19-20%), зумерам ближе вариант контроля (48%), тогда как россияне старшего возраста (поколения застоя, оттепели) чаще других выступают за полный запрет квадробики (44-47%).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан сгенерировал 366,4 кг мусора на человека в год

За 2023 год среднестатистический россиянин оставил после себя 322,3 кг мусора, что на 3,1%, или на 9,7 кг, больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За основу были взяты данные Росприроднадзора.

При этом выяснилось, что в зависимости от региона масса твердых коммунальных отходов (ТКО) на душу населения различается до пяти раз. Так, первое место по генерации мусора в 2023 году заняла Магаданская область (в среднем 646,3 кг на человека в год), а наименьший объем пришелся на одного жителя Бурятии (127,2 кг в год). Московская агломерация, в которой мусора производится больше всего, оказалась на 12-м месте по массе коммунальных отходов на душу населения (410 кг мусора в год).

Пермский край (231,6 кг), Чувашия (234,9 кг) и Башкортостан (238,5 кг) вошли в топ-10 по наименьшим отходам на душу населения. А пятое место в этом списке заняла Республика Марий Эл (217,6 кг), однако на этот регион ПФО в общем объеме ТКО в России приходится всего 0,3%.

А вот Татарстан, доля которого составляет 3,1% (так же, как у Свердловской области, и чуть меньше, чем у Санкт-Петербурга), сгенерировал 366,4 тыс. килограммов на человека в год. Что, как нетрудно заметить, выше среднероссийского показателя. В ПФО сопоставимые объемы (364 кг) были зафиксированы только в Самарской области (при ее доле в 2,4%).

Наибольший объем коммунальных отходов закономерно производят самые густонаселенные регионы, так что место, занятое Татарстаном, не случайно. В целом же по стране общий объем сгенерированного бытового мусора вырос за прошлый год на 1,3 млн тонн, до 47,2 млн тонн. В FinExpertiza это логичным образом связали с ростом потребительской активности, которая, в свою очередь, напрямую коррелирует с ростом уровня доходов граждан.

В 2023 году реально располагаемые доходы россиян увеличились на 5,4%, оборот розничной торговли – на 6,4%, а продажи через маркетплейсы, сопровождающиеся дополнительной упаковкой, – почти в два раза.

«Важно учитывать, что умеренный рост генерации мусора не обязательно приводит к дополнительному ущербу для экологии, если налажена работа инфраструктурных мощностей по обращению с отходами», – обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В этой сфере пока что идет развитие: обращение с отходами оказалось наиболее затратной статьей природоохранной деятельности в 2023 году. На нее пришлось 440,3 млрд рублей, то есть более трети всех природоохранных расходов бизнеса.