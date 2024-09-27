Тренды аналитики: адаптация иностранцев в вузах, законы дружбы и депрессия у пожилых

Привлечение иностранных студентов в российские вузы – одна из национальных целей развития, обозначенных Президентом РФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некомфортный климат, отсутствие рядом родителей и нехватка денег

Привлечение иностранных студентов в российские вузы – одна из национальных целей развития, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным в стратегических указах от 7 мая 2024 года. К 2030 году число обучающихся – граждан других государств – в высшей школе нашей страны должно вырасти до 500 тыс. Сейчас таких – более 355 тыс., из них 22,5 тыс. – только в Республике Татарстан. Хотя в основе этого контингента – приезжие из стран СНГ, а также Китая и Ирана, всего в список «поставщиков» входит 126 стран мира!

В связи с этим огромную значимость приобретает грамотная социализация племени младого, незнакомого. Проблемы на этом благом поприще в своей статье «Особенности адаптации иностранных студентов в вузах Республики Татарстан» рассмотрел кандидат социологических наук и доцент КНИТУ Сергей Алексеев. Материал опубликован в №3 журнала «Управление устойчивым развитием» за этот год, который этот же вуз и выпускает.

В основу работы лег опрос студентов казанских вузов – причем как россиян, так и иностранцев. Результаты которого показали, говоря бюрократическим языком, определенные недоработки в этом вопросе. Так, значительная часть студентов-россиян сходу заявила о сложностях в адаптации у иностранных одногруппников. Среди главных причин ведущее место отводится плохому знанию языка (на это указали 100% опрошенных), культурным различиям (58%) и слабой поддержке со стороны других студентов (33%). Но в список попали финансовые и бытовые проблемы, необходимость подрабатывать и, что более удручает, недостаточная поддержка как со стороны преподавателей, так и администраций вузов.

Лишь 12% опрошенных оценили вероятность того, что иностранец может быть втянут в какой-либо конфликт, как низкую. Среди групп, с которыми такие конфликты могут возникнуть, чаще называли местную молодежь, неформальные объединения других иностранных студентов и местных жителей в целом.

Иностранные студенты, как показал опрос, наибольший дискомфорт испытывают из-за отсутствия рядом родителей (36%), старых друзей (32%), привычной еды (30%) и любимого человека (27%). А также из-за нехватки денег (35%) и некомфортного климата (34%).

При этом последний фактор оказался определяющим лишь для приезжих из стран Африки. А вот студентам из Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии больше мешают отсутствие рядом родителей, привычной еды, трудные для освоения местные языки (52%), и «непривычная психология и малопонятное поведение местных жителей» (38%). Приезжим из стран Ближнего Востока – еще и частые бытовые ссоры, а из Средней Азии – нехватка денег.

Интересно, что значительные доли студентов из стран Африки, Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии испытывают дискомфорт из-за негативного отношения к ним со стороны местного населения, хотя лишь 66% опрошенных сталкивались лично или были свидетелями проявления агрессии к себе подобным со стороны кого-либо. Но на враждебное отношение из-за разницы во внешности и поведении указали более трети опрошенных из этих стран, а на нежелание общаться со стороны местных жителей – от 25% до 41%!

Как отмечает Сергей Алексеев, в Татарстане разработан специальный план мероприятий по адаптации иностранцев в высшей школе. Который в числе прочего включает и информационно-разъяснительную, и культурно-образовательную работу. Но поле для деятельности еще непаханое. Тем более что оценка эффективности таких мероприятий оказалась скромной – «лишь 43% опрошенных оценили ее как среднюю».

«В целом полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения эффективности работы по адаптации иностранных студентов», – отмечает ученый. Прежде всего, по его мнению, нужно больше совместных проектов – выяснилось, что большая часть студентов-россиян вообще не вовлечена в подобную деятельность. А никакая социализация без этого эффективной точно не окажется.

Друг для нас – это в первую очередь «верный, надежный и преданный человек, который всегда поддержит и никогда не оставит в трудную минуту» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Слухи о смерти дружбы сильно преувеличены»

«Друг познается в беде» – эта пословица, отметили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наиболее емко отражает общественные представления о дружбе в России. Данные сентябрьского опроса показали, что «слухи о смерти дружбы в нашем холодном мире “текучей современности” сильно преувеличены».

Так, выяснилось, что у абсолютного большинства россиян есть в окружении те, кого они могут назвать друзьями (83%), и с годами этот показатель остается почти неизменным (в 2013-м – 80%). Друг для нас – это в первую очередь «верный, надежный и преданный человек, который всегда поддержит и никогда не оставит в трудную минуту» (с этим согласились 61% опрошенных).

Интересно, что если в 2013-м россияне в среднем дружили с четырьмя людьми, то на сегодня «дружеский состав» увеличился вдвое. Но это, отметили во ВЦИОМ, может одинаково свидетельствовать не столько о наших коммуникативных навыках, желании и умении быстро налаживать контакты и заводить друзей, сколько о готовности называть другом «хороших приятелей и знакомых» (перерастут ли такие знакомства в нечто большее – вопрос риторический). Но есть и константы – большинство по-прежнему предпочитает дружить с людьми, проверенными временем.

Лучше всего дружить сегодня получается у молодых людей 18-24 лет (окружены друзьями 97%), россиян с высшим и неоконченным высшим образованием (88%) и хорошим достатком (87%), проживающих в обеих столицах. Среди жителей сельской местности аналогичные показатели оказались ниже. Три четверти опрошенных поддерживают связь с друзьями регулярно – не реже одного-двух раз в неделю (74%, в 2013-м – 78%), в том числе 38% – практически ежедневно. Больше всего времени своим друзьям уделяет тоже молодежь, по мере же взросления интенсивность таких коммуникаций снижается почти в два раза.

С возрастом в принципе становится сложнее дружить — большую часть времени отнимают работа, семья и ежедневные заботы: даже 35-59-летние в этом вопросе сильно проигрывают более общительной молодежи (33-36% против 48-76% среди 18-34-летних). Но прекращают дружить в России главным образом только из-за ухода друга из жизни (24%, в 2013-м – 20%). Среди других причин – переезд (8%), предательство (7%), различия во взглядах на жизнь и ссоры, недопонимание (по 5%). При этом не сталкивались с потерей друзей четверть сограждан (24%), что вдвое меньше в сравнении с 2013-м (50%).

«В “лихие девяностые” ценность дружбы сильно упала, и еще в начале нулевых годов мы видели, что среднее число друзей у опрошенных россиян сильно упало, произошло сжатие социальных связей… Затем по мере восстановления социального порядка и общей стабилизации жизни стали восстанавливаться и дружеские отношения. В десятых годах новая угроза дружбе пришла уже со стороны виртуального мира. Наши дети “заболели” интернетом и соцсетями, ушли из дворов в виртуальную жизнь. Спустя еще десятилетие стало понятно, что виртуальность не подрывает потребность в дружбе, хотя, возможно, и влияет на ее формы и содержание. По крайней мере, сегодня мы видим, что новое поколение россиян хочет и любит дружить. Насколько это у них получится – покажут новые исследования», – заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

С выходом на пенсию круг общения сильно сужается: уходят из жизни друзья детства и молодости, из-за чего пожилые люди могут сильно страдать от одиночества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Более половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки депрессии

Упомянутый выше опрос ВЦИОМ показал, что с выходом на пенсию круг общения сильно сужается: уходят из жизни друзья детства и молодости, из-за чего пожилые люди могут сильно страдать от одиночества. По данным от 2021 года, именно старшее поколение 60+ лет чаще других испытывает одиночество на постоянной основе (7% против 2-4% среди россиян помладше).

Возможно, в том числе и поэтому более половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги или депрессии в умеренной (49% опрошенных) или сильной (5%) формах. Таковы оказались данные исследования, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС на основе наблюдений Росстата за здоровьем населения в 2023 году.

В 2023-м доля населения старше 60 лет в России составила 23,5%, к 2050-му может вырасти до 32%. Поэтому в РАНХиГС озаботились темой не из праздного любопытства. Среди рекомендаций ученых к государству – как можно скорее запустить не только федеральный мониторинг ментального здоровья пожилого населения (с привлечением специалистов от здравоохранения и социальных служб). Но и разработать информационную кампанию, направленную на популяризацию среди них услуг психологической помощи.

Задача эта, на самом деле, не тривиальная, так как, по данным исследования, в большей степени тревогу и депрессию испытывают женщины, одинокие, а также менее образованные и менее обеспеченные люди. А к ним и подход нужно будет изобрести особенный. Тем более что пожилые мужчины в большинстве своем в принципе не верят в само понятие психогической помощи.

Среднестатистическому же работающему россиянину для счастья нужна, как показал очередной опрос SuperJob, сущая малость – 250 тыс. рублей в месяц. Это на 16% больше, чем было полгода назад (в марте – 215 тыс. рублей). На первом месте по зарплатным ожиданиям современных «шур балабановых» (то есть тех, кто точно знает, сколько им нужно для счастья) оказалась Москва (276 тыс. рублей в месяц), а вот на втором, как ни странно – Владивосток (270 тыс. рублей), что в некотором смысле выглядит даже символично. Казань заняла всего лишь 11-е мест, разделив его с… Санкт-Петербургом (по 240 тыс. рублей).