Тренды аналитики: кого должны обучать вузы и кто пострадал от ухода иностранного бизнеса

Предложение выпускников по гуманитарным специальностям уже значительно превышает спрос

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Меньше политологов и журналистов, больше специалистов для индустрии

Система как высшего, так и среднего профессионального образования в России «полностью не готова к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы». Такой диагноз выставили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в обзоре «Обеспеченность экономики кадрами: о важнейших структурных дисбалансах».

О каких вызовах идет речь – понятно. Обеспеченность кадрами давно признана на всех уровнях одним из главных и долгосрочных ограничителей экономического роста и структурной перестройки экономики, напомнили в Центре. В ответ на «кадровый вызов» Правительство РФ планирует с 2025 года запустить новый национальный проект «Кадры», в рамках разработки которого будут составлены и первые оценки прогнозных потребностей экономики в специалистах. В ЦМАКП решили сработать на опережение и сделали собственный прогноз таких потребностей, причем в их сопоставлении с текущим выпуском из вузов.

Это работу эксперты описали как «своего рода апробирование» предлагаемого в рамках нацпроекта «Кадры» концептуального подхода. Заодно, кстати, выяснив и кучу недостатков используемых сейчас методик, в том числе катастрофическую нехватку данных Росстата.

В ответ на «кадровый вызов» Правительство РФ планирует с 2025 года запустить новый национальный проект Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем не менее главный вывод оказался очевиден до тривиальности – в стране сложились мощнейшие структурные дисбалансы между спросом и предложением специалистов как по уровням системы образования, так и по группам профессий и специальностей. В первом случае речь идет об избытке выпускников вузов в 2,7 млн человек до 2035 года (220 тыс. в год в среднем за период, или 27% от числа выпущенных специалистов в 2023-м). При одновременном дефиците специалистов со средним профобразованием в 3,6 млн человек (300 тыс. в год, или 42% от выпускников этого уровня, не поступивших в вузы).

Это закономерное следствие бурного и гипертрофированного развития высшей школы после распада СССР, когда заветные «корочки» стали «своего рода хорошим тоном, как нечто само собой разумеющееся при оценке соискателя», объяснили в ЦМАКП.

При этом особо критичны дисбалансы, сложившиеся в разрезе укрупненных групп профессий. В ЦМАКП выявили, что экономике будет все больше не хватать специалистов по информационной безопасности, оружию и системам вооружения, нанотехнологиям и наноматериалам, архитектуре, фармации, а также, как ни странно, информатике и вычислительной технике. Зато по такой группе, как «политические науки и регионоведение», предложение выпускников уже превышает спрос на них более чем в семь раз. Значительные перекосы наблюдаются и по другим специальностям, в том числе журналистам, литературоведам, аграриям и психологам.

В последние годы, отметили в ЦМАКП, в системе профобразования наметилось «выправление существующего дисбаланса «верхнего уровня» (по уровням образования)». Так, за пять лет численность выпускников СПО возросла на 17% при снижении числа выпускников в вузах на 11%. Но в разрезе укрупненных групп профессий сложились и контртенденции. Особенно – в исключительно гуманитарных специальностях. Которые все больше выглядят чемоданом без ручки.

Так как ситуация с обеспеченностью экономики России кадрами ухудшилась всерьез и надолго, на данном этапе стране остро «необходим глубокий структурный маневр, связанный с радикальным изменением пропорций в структуре выпуска специалистов». Эта задача, по мнению ЦМАКП, требует высокой согласованности изменений как между уровнями образования (ВПО и СПО), так и внутри них. А для этого – усиления федерального участия в региональных системах управления образованием «как для развития и координации межрегионального горизонтального взаимодействия, так и общесистемной координации». Ученые уверены, что за счет нацпроекта «все основные организационно-управленческие решения «верхнего уровня» будут обеспечены».

За пять лет численность выпускников СПО возросла на 17% при снижении числа выпускников в вузах на 11% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наиболее пострадали регионы автомобилестроения и лесного комплекса

Как известно, после начала СВО и старта многочисленных раундов всевозможных санкций из России ушли многие иностранные компании. Еще большее количество только заявили об этом. Эксперты научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова рассчитали, что в общем и целом ничего страшного не случилось – вклад как ушедших, так и уходящих «иностранцев» в экономику России оказался «относительно невелик». Всего 0,19% в общестрановой среднесписочной численности занятых и 0,71% – в выручке.

Тем не менее совсем безболезненными эти процессы назвать не получится, особенно если углубиться в отраслевые и региональные особенности. Так, наиболее пострадавшими от добровольного «выпиливания» зарубежных собственников из российской экономики отраслями стали обрабатывающие производства, деятельность в области информации и связи, а также сфера услуг, особенно гостиничный бизнес и общественное питание.

А самой пострадавшей отраслью промышленности оказалось, что неудивительно, автомобилестроение – доли уходящих (заявивших об уходе) иностранных компаний в ней составляют 14% по среднесписочной численности работников и 23% по выручке. Понятно, что наиболее сильно это ударило по регионам, где такие компании концентрировались, – Самарской, Калужской и Ленинградской областям, а также Татарстану.

Самой пострадавшей отраслью промышленности оказалось автомобилестроение Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Про Татарстан, в частности, в обзоре написано так. Автозавод американской Ford был полностью передан ПАО «Соллерс» и связанным с ним организациям, а производства комплектующих немецких ZF Friedrichshafen и Knorr-Bremse консолидированы КАМАЗом. «Структура владения совместного предприятия американской Cummins (АО «Кама Дизель») не раскрывается», – отметили ученые.

Производство бытовых изделий финской Huhtamaki в республике сменило собственника на российского, но производитель промышленных газов – французская Air Liquide свой завод в Татарстане просто ликвидировала. Сохраняет иностранных собственников лишь производство стройматериалов австрийской Wienerberger.

Среди других «пострадавших» – регионы лесоперерабатывающего комплекса (республики Коми и Карелия, Новгородская и Ленинградская области), а также крупнейшие агломерации с развитой сферой услуг – Москва и Московская область и Санкт-Петербург. По первым также ударил уход иностранных владельцев промышленных активов, по вторым – главным образом торговых (например, шведской IKEA).

«Основные предприятия, принадлежащие иностранным компаниям, заявившим об уходе, в проанализированных проблемных регионах преимущественно либо сохраняют иностранных собственников, либо переданы российским собственникам, что делает ситуацию в регионах не столь критичной. Тем не менее для предприятий, переданных российским собственникам, особенно в высокотехнологичных отраслях, таких как автомобилестроение, остается нерешенным вопрос их дальнейшего функционирования и технологического развития», – заключили эксперты РЭУ им. Плеханова.

47% опрошенных считают, что основные принципы накопления средств детям нужно просто объяснять, и тогда они станут финансово грамотными Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Покупали «вкусняшки» или откладывали на мечту

Как нужно приучать детей к финансовой грамотности? На этот вопрос попытались ответить сервисы «Работа.ру» и «СберСтрахование жизни». В опросах приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России. 47% из них высказали уверенность, что основные принципы накопления средств детям нужно просто объяснять, и тогда они станут финансово грамотными.

42% считают, что теорию нужно подкреплять практикой и выдавать детям карманные деньги, а еще 36% – отправлять их на первую подработку после достижения 14 лет (опросы предполагали возможность выбора не одного ответа). Треть респондентов уверены, что важно давать детям поручения, а потом их оплачивать. А еще 23% высказались за обучение финансовой грамотности.

Впрочем, нашлись и такие, кто вообще не задумывался о подобных темах.

Одновременно выяснилось, что в большинстве случаев карманные деньги россиянам в детстве дарили родители, а также бабушки и дедушки, дяди и тети, старшие братья и сестры и даже дальние родственники или друзья семьи. Но 23% участников опроса таких денег вообще не получали.

Счастливчики тратили такие «подарки» на покупку «вкусных перекусов», развлечений или товаров для хобби. Многие же финансовую грамотность проявляли уже с рождения, и без всяких курсов, а потому откладывали карманные деньги на большие покупки (велосипед, самокат, ролики и т.д.) либо «копили на мечту». Интересно, что почти половина из последних смогли проявить терпение и воплотить свою мечту в реальность!