Тренды аналитики июля: Татарстан – в топе инноваций, доходы фрилансеров и вопросы морали

Татарстан занял второе место в рейтинге самых инновационных регионов России, по некоторым показателям даже опередив лидера – Москву. В пятерку самых доходных профессий для фриланса вошел монтажник. А ВЦИОМ выяснил, почему в обществе растет запрос на мораль и нравственность. Ежемесячный обзор интересных исследований от «Татар-информа».





Татарстан вошел в тройку самых инновационных регионов России, заняв второе место – после Москвы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан на втором месте в инновационном рейтинге регионов

Татарстан вошел в тройку самых инновационных регионов России, заняв второе место – после Москвы, и перед Нижегородской областью – в десятом юбилейном рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Его с 2012 года выпускает Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Рейтинг рассчитывается на основе более 50 показателей. И, кроме интегральной оценки, исследователи оценивают позиции регионов еще и по пяти тематическим индексам: уровням инновационной деятельности, качеству поддерживающих ее социально-экономических условий и региональной политики, научно-технического потенциала и экспортной активности.

Москва возглавила рейтинг в восьмой раз, получив наивысшие оценки по образовательному потенциалу и цифровизации, затратам на инновации, экспорту знаний, организационному обеспечению и участию в федеральной научно-технической и инновационной политике. В целом отрыв столицы по уровню инновационного развития от других регионов остается огромным и продолжает расти.

Однако при этом Москва лидирует не по всем индексам. И лишь по социально-экономическим условиям инновационной деятельности опережает другие субъекты более чем на 20%. За счет высокой доли занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях сферы услуг, затрат на цифровые технологии в расчете на одного работника и др. С большим отрывом в этой группе следом идут Санкт-Петербург, Татарстан, Самарская и Новосибирская области.

Республика Татарстан вернулась на второе место, продвинувшись за год на четыре строки в индексах «Научно-технический потенциал» и «Экспортная активность». Но главное – республика вновь стала лидером по индексу инновационной деятельности – «за счет не только высокой активности, но и результативности инновационного бизнеса». Причем не только крупного и среднего: Татарстан, по оценке исследователей, продемонстрировал «тренд на увеличение доли малых предприятий, реализующих инновации».

В целом республике, как и годом ранее, сохраняется высокое (в 3,3 раза больше среднего по России) значение доли высокотехнологичной продукции крупных и средних организаций – одного из ключевых показателей результативности инновационной деятельности, важного для достижения технологического суверенитета страны. Интересно, что на втором месте в этом индексе закрепилась… Москва, «удерживающая сильные позиции по индикаторам затрат на инновации».

Также Татарстан стабильно входит в топ-5 по качеству инновационной политики, как и Новосибирская область, Москва, Башкортостан и Нижегородская область. Лишь по научно-техническому потенциалу и экспортной активности наша республика пока остается в конце первой десятки соответствующих индексов. Интересно, что второе место в первом случае стабильно и не один год удерживает Ульяновская область благодаря максимальной доле бизнеса и в целом высокому уровню финансирования исследований и разработок.

Нижегородская область за год поднялась на четыре позиции по социально-экономическим условиям и на одну – по экспортной активности, в последнем случае став второй после Москвы. Из других регионов ПФО наиболее значительно улучшили свое положения по сравнению с предыдущим расчетом Кировская область (+20 строк), Республика Марий Эл (+14) и Пермский край (+12). Анализ показал, что практически во всех регионах растет качество научно-технической политики, а инновации все чаще оказываются на карандаше у губернаторов. Или, как в Татарстане, на планшете у Раиса.

Самые высокие доходы на фрилансе, естественно, оказались у представителей креативных индустрий и ИТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пятерку самых доходных фрилансеров вошел… монтажник

Средний ежемесячный доход фрилансеров в России в первом полугодии 2025 года составил 42 тыс. рублей, увеличившись более чем на треть к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в исследовании Solar Staff, TenChat и Всероссийского бизнес-центра, результаты которого в июле опубликовал РБК. 70% российских компаний из ключевых отраслей хотя бы раз привлекали фрилансеров, каждая третья делает это на постоянной основе.

Самые высокие доходы на фрилансе, естественно, оказались у представителей креативных индустрий и ИТ. В тройку вошли веб-разработчик (188,9 тыс. рублей – на 8% больше, чем годом ранее), программист (185 тыс. рублей, рост на 27%) и, уже с ощутимым отрывом, некий «менеджер проектов» (143,7 тыс. рублей, рост на 18%). В первой десятке также оказались менеджеры по маркетингу и ивентам, редактор, дизайнеры (в том числе графический) и аналитик.

Удивительным выглядит затесавшийся на четвертое место монтажник с доходом в 133,4 тыс. рублей (на 11% больше год к году).

Меньше всех на фрилансе зарабатывают оператор call-центров (25,8 тыс. рублей, за год без изменений), преподаватель (34,3 тыс. рублей) и корректор (41,1 тыс. рублей), а также копирайтер и журналист. Причем у последних доход за год уменьшился на 2%, до 54 тыс. рублей. Это единственная позиция, показавшая снижение. Самый же большой темп роста продемонстрировали бухгалтеры – на 60%, до 60,6 тыс. рублей.

Для сравнения: по данным Росстата, в первом квартале 2025 года среднемесячная зарплата в стране достигала 92,3 тыс. рублей.

В основном фрилансеры работают на российский бизнес, не выезжая из России. Из зарубежных стран наиболее популярны Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Узбекистан, Сербия, Испания, Молдавия и Киргизия. Но бывают фрилансеры из стран ЕС, Китая и даже из США.

Чаще всего российские компании передают фрилансерам ИТ-разработку (30%), бухучет (17,5%), дизайн (16,7%) и маркетинг (16,8%). Реже – юридические (10%) и HR (8,8%) задачи. По словам гендиректора платформы для управления внештатными командами Solar Staff Романа Шинкаренко, внештатное сотрудничество – отличный способ «быстро закрыть конкретную проектную функцию, без нагрузки на основную команду». Для «чувствительных к конфиденциальности» направлений стратегического профиля, а также продаж фрилансеры, понятное дело, не подходят.

Про алкоголизм и наркоманию, которые в 2005 году возглавляли «народный рейтинг» проявлений безнравственности, сегодня вспомнил лишь каждый двадцатый Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Алкоголизм и наркомания стали реже восприниматься как проявления безнравственности

«Твердые моральные принципы в эпоху перемен оказываются более востребованными, чем во времена относительной стабильности» – главный итог мониторингового исследования о морали и нравственности в российском обществе, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. Эти категории, оставаясь императивами, определяют границы дозволенного и регулируют социальное поведение.

И хотя моральные нормы вроде бы не подвержены влиянию времени, определенные вещи, которые раньше считались неприемлемыми, с течением времени начинают восприниматься «с меньшей остротой, и наоборот». Так, несколько утратили былое значение человеческие пороки – зависть, алчность, разврат и прочее, а также грубость/сквернословие и равнодушие. А про алкоголизм и наркоманию, которые в 2005 году возглавляли «народный рейтинг» проявлений безнравственности, сегодня вспомнил лишь каждый двадцатый.

«Это может быть как ответом на наступление новой эпохи трезвости и снижение остроты восприятия наркомании как серьезной проблемы, так и следствием гуманизации отношения к зависимостям, в результате которой акцент делается на признание проблемы, а не на моральное осуждение и стигматизацию», – выдвигает объяснение социологи.

По их мнению, в начале 2000-х в фокусе общественного порицания находились в первую очередь личные пороки и слабости. Сейчас акцент сместился на общественно значимые категории: «Безнравственным стало считаться то, что «разрывает» социальную ткань, подрывает доверие между людьми и угрожает общественной безопасности и стабильности». Это предательство и обман, преступления (убийство, воровство и пр.), а также неуважение к другим людям и своей Родине.

Доля тех, кто ради карьеры и успеха готов перешагнуть через моральные принципы, за последние 20 лет сократилась вдвое. Правда, из общей картины выделяются мужчины, «что может служить одним из объяснений гендерного дисбаланса на руководящих постах», а также молодежь. Впрочем, исследователи не спешат обвинять зумеров в утрате духовных ориентиров, отмечая, что этический релятивизм – естественный этап взросления, «в ходе которого происходит переосмысление устоявшихся норм, поиск своего места в обществе, а также активная проверка границ дозволенного, в том числе в сфере этики и морали (тем более что границы взросления у зумеров сдвинуты вправо)».

Самый же грустный вывод исследования – явный дефицит моральных авторитетов в современном российском обществе. Спонтанно назвать имена таких персон смог каждый второй опрошенный. Понятно, что упоминаемость лидера народного рейтинга Владимира Путина за последние 20 лет выросла вдвое. Также в ответах «единично» фигурировали Никита Михалков, покойный Владимир Жириновский, телеведущий Владимир Соловьев и Патриарх Кирилл.

Общественный запрос на мораль и нравственность усиливается, растет спрос на традицию, «что связано с усложнением современного мира и усилением турбулентности». «В условиях неопределенности мораль и нравственность, так же как и религия, выступает своего рода фундаментом, сохранившимся от прежнего общественного устройства, отражением ностальгии по более спокойным временам. Кроме того, для людей становится все более важным особый тип социальных отношений, основанных на близких, доверительных связях, общих ценностях и традициях. Они воспринимаются как островок стабильности в современном мире. Отсюда и сохраняющаяся высокая значимость традиционных ценностей семьи, крепкой дружбы, уважения к старшим», – отметила эксперт Департамента политических исследований ВЦИОМа Мария Григорьева.