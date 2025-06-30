Безнал и нал, школьная форма и матрешка под березой: тренды аналитики июня

Каждый десятый россиянин совсем не пользуется наличными, почти столько же – наоборот. 78% граждан считают униформу в школе необходимой, потому что дети «совсем распоясались». А в число составляющих «души России» вошли народ, природа, патриотизм и даже чак-чак. Об этом – в ежемесячном обзоре интересных исследований от «Татар-информа».





Каждый десятый россиянин совсем не пользуется наличными (в 2023-м таких было 6%), чуть меньше – 9%, – напротив, расплачиваются только «живыми деньгами»

Фото: © «Татар-информ»

9% россиян расплачиваются только наличными, чуть больше – только безналом

Каждый десятый россиянин совсем не пользуется наличными (в 2023 году таких было 6%), чуть меньше – 9%, – напротив, расплачиваются только «живыми деньгами». Таковы итоги социологического исследования «Отношение населения РФ к различным средствам платежа», ежегодно проводимого Банком России. Результаты за 2024 год регулятор опубликовал в июне.

Исследование показало, что 43% россиян не видят для себя возможности обойтись без наличных (интересно, что годом ранее таковых было 40%), а 24% отдают таким деньгами преимущество в повседневных расчетах. Этот показатель остался на уровне позапрошлого года, хотя «ранее прослеживалась тенденция к его снижению», отметили в ЦБ. В то же время с 17% до 21% выросла доля тех, кто расплачивается налом ежедневно. Хотя средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой таким образом, за год выросла с 1568 до 1731 рубля.

Причины любви к наличным прозаичны – половина опрошенных снимают деньги «на случай недоступности безналичных расчетов». Для 15% это дело привычки, а еще 8% граждан, как ни странно, просто нравится держать в руках и отсчитывать купюры. Кстати, из тех, кто предпочитает безнал, 6% назвали наличные деньги... негигиеничными! Важнее же для таких россиян тот факт, что безналичные средства проще носить с собой (37%) и использовать для дистанционной оплаты (31%).

Неудивительно, что безнал – бесспорный лидер в интернет-магазинах, ТЦ и супермаркетах, при оплате мобильной связи, счетов в кафе и ресторанах, а также в гостиницах. Впрочем, в небольших магазинах и на рынках – казалось бы, «исторических территориях» нала – оба вида оплаты используются уже примерно поровну. Наиболее же популярны наличные в общественном транспорте, хотя и там доля таких оплат планомерно снижается.

В основном опрошенные при безналичной оплате используют пластиковые карты (77%), благо они есть у 92% россиян (хотя из них пользуются картами для оплаты только 83%, остальные лишь снимают наличные). На втором месте – переводы через мобильный или онлайн-банки (44%), еще чуть больше трети предпочитают СБП. Почти треть не чураются и оплаты с использованием QR-кода через приложение банка.

Видимо, из-за роста разнообразия способов оплаты популярность «пластика» постепенно снижается, установили в ЦБ (в том числе и за счет расширения практики использования «виртуальных карт»). Правда, в случае с кредитными картами причины, видимо, иные, но в ЦБ о них говорить не стали.

Еще один интересный вывод исследования: хотя споры о том, что изобразить на купюрах, порой принимают скандальный характер, 60% россиян на самом деле все равно, какой у банкнот дизайн. И лишь 16% смогли ответить, что изображено на 50-рублевке (кому лень проверять себя – здание Биржи в Санкт-Петербурге).

78% россиян считают, что форма необходима, и только 15% – что она не нужна Фото: © «Татар-информ»

Нужны оценки за поведение в школах, а вот прически школьников трогать на надо

Фонд общественного мнения опубликовал результаты опроса об отношении россиян к школьной форме, а также к перспективам введения в школах оценок за поведение (естественно, школьников). Оказалось, что 78% россиян считают, что форма необходима, и только 15% – что она не нужна. С 2012 года доли этих двух полярных позиций выросли, но у первой – особенно. При этом у 58% опрошенных такой опыт был, и ношение формы им «скорее нравилось» (с 2012-го доля не изменилась).

Насчет единства формы мнения, скорее, разделились – лишь 40% теперь считают, что она должна быть одинаковой для всех школ в стране (в 2012-м таких было 48%), тогда как 36% не против разнообразия (их доля выросла с 23%). При этом каждый пятый россиянин считает, что решение о том, какая форма будет в школе, должна принимать администрация самой школы. Другим институтам в этом стратегическом вопросе россияне доверяют значительно меньше (в том числе и самим себе).

Что вообще это даст? 20% считают, что форма дисциплинирует: дети станут послушнее, начнут привыкать к порядку и вести себя в рамках, их получится «легче воспитывать», да и вообще «это строгость и к чему-то обязывает». Такой же процент опрошенных уверен, что за счет формы меньше будет проявляться социальное расслоение среди учеников.

Интересно, что еще 17% поддержали унификацию, но уже без социального подтекста – они просто хотят, чтобы «все выглядели одинаково», потому что «дети не должны отличаться друг от друга внешне».

Среди других ответов – аккуратность и опрятность, ликвидация поводов для конфликтов (и, соответственно, буллинга), узнаваемость школьников «в толпе», красота и удобство, а также снижение трат родителей на одежду. При этом 19% затруднились ответить.

Среди отрицательных последствий введения формы опрошенные назвали, напротив, лишние траты для родителей, недовольство самих школьников (особенно из состоятельных семей), ту же унификацию (то есть это явно не всем по душе), ущемление личных свобод. 40%, впрочем, уверены, что «ничего плохого не будет».

Интересно, что против ограничений на длину волос и на прически выступили 60% участников опроса (еще 34% такое поддерживают). Зато большинство поддержало введение ограничений на макияж, маникюр и пирсинг.

Что касается введения оценок за поведение, то такое решение поддержали бы 74% россиян (каждый пятый – против). Напомним, подобные инициативы не раз озвучивали власти, в том числе и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. А 23 мая его ведомство опубликовало для общественного обсуждения соответствующий проект приказа. Треть опрошенных считает, что такие оценки дисциплинируют детей и в школах станет больше порядка. Еще 12% уверены, что дети сейчас совсем распустились, обнаглели, распоясались и вообще ничего не боятся, так что оценки жизненно необходимы. 10% полагают, что таким образом родители смогут узнавать о поведении ребенка в школе. Столько же – что оценки помогут учителям в работе и даже повысят их авторитет. Еще 4% считают, что оценки нужно вернуть просто потому, что «это было раньше».

Иностранцу россияне подарили бы, что неудивительно, сувениры, среди которых безусловное первое место заняла матрешка Фото: © «Татар-информ»

Матрешка, медведи, балалайка: «душу России» разобрали для креативных индустрий

«Россия – щедрая душа», – приучила нас одна известная реклама. Но что там, на душе (а не за душой), у россиянина? На этот вопрос решили ответить во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты исследования, приуроченного к фестивалю «Душа России», были представлены в рамках ПМЭФ-2025. Социологи сразу оговорились, что «душа России» видится жителям нашей страны «сложным, многослойным феноменом, в котором переплетаются коллективная идентичность, любовь к Родине, уважение к природе и богатое культурное наследие».

С чем эту душу можно ассоциировать? Наиболее частый ответ – с народом, в основном с «людьми» или «россиянами». «Акцент делается на положительных качествах россиян – доброте, сплоченности, порядочности, силе и непобедимости. Другими словами, ‘’душа России’’ – прежде всего олицетворение лучших человеческих черт и разделяемых нами ценностей», – отметили социологи.

Сопоставимые по важности ассоциации – природа и патриотизм. «Бескрайние просторы, березовые рощи и леса символизируют величие, неисчерпаемость и красоту Родины, а патриотизм и гордость за страну отражают глубокую эмоциональную связь с ней», – отметили во ВЦИОМ. Кстати, в эту же группу попали такие ответы как «Москва / столица», и «Путин / президент».

Далее в списке – религия и культура, а также дом и семья. У 5% с «душой России» не возникло никаких ассоциаций, а еще 16% затруднились ответить.

В локальном разрезе «душу России» формируют, как правило, «визитные карточки» регионов – в основном, опять же, природные красоты (тут тоже у берез преимущество), достопримечательности (в том числе религиозные сооружения – соборы и мечети), культура, национальная кухня и др. Так, чак-чак, например, набрал 2% ответов – столько же, сколько «бурый мишка».

Интересно, что Центральный и Северо-Западный федеральные округа в представлениях местных жителей в первую очередь могут похвастаться достопримечательностями (что очевидно, если вспомнить, для чего туристы едут в Москву или Санкт-Петербург), а те, что за Уралом, – только природой. А вот жители Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов «чаще других акцентировали внимание на богатой гастрономической культуре» своих регионов.

В предметном разрезе ответы оказались в плену стереотипов, которые, как специально подчеркнули во ВЦИОМ, «не всегда отражают всю глубину и многообразие российской культуры». Так, иностранцу россияне подарили бы, что неудивительно, сувениры (57% ответов, опрос был открытый), среди которых безусловное первое место заняла матрешка (43%). С большим отрывом от нее идут медведь (естественно, игрушечный), самовар и поделки из дерева.

На втором месте в списке подарков – продукты или напитки, среди которых выделяется водка (на закуску – тульский пряник). На третьем – одежда, в том числе национальная, – естественно, тут россияне называют шапку-ушанку, оренбургский пуховый платок и валенки. Также среди презентов ощутимые доли набрали балалайка, икона, березовая ветка и даже флаг России.

Сложности возникли с национальными брендами на рынке – в основном в этот ряд включали автомобильные марки (в том числе КАМАЗ), продукты питания (например, шоколад «Аленка») и текстильные изделия (те же платки). Но в списке оказались даже Роскосмос, Putin team и автомат Калашникова.

В территориальном плане сильнее всего на фоне других регионов, отметили во ВЦИОМ, выделяется Уральский федеральный округ, жители которого «больше остальных придают значение природной тематике и вдвое чаще россиян в целом – использованию региональной стилистики». Но в целом «запрос на использование фольклорных выражений, православной символики, стилистики регионов России, а также народных мотивов и ремесел выражен слабее. По-видимому, эти маркеры воспринимаются как более подходящие для создания брендов с акцентом на локальную, нежели национальную идентичность», – отмечают во ВЦИОМ.

Как пояснил в комментарии для РБК глава ВЦИОМа Валерий Федоров, исследование проводилось в числе прочего и для вклада в создание «визуального кода» России, который будет использоваться в креативных индустриях. Под «духовностью» же, по его мнению, россияне понимают некий «социальный клей», которым «они отделяют себя от других обществ, которые, по их мнению, не все, но в большинстве своем менее духовные, не такие устремленные вверх. В первую очередь это отстройка от западного общества, которое россияне воспринимают менее идеалистическим, чем российское».