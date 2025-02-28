Тренды аналитики февраля: топ ЗОЖ-регионов России, «кого убил Чичиков» и дешевый труд

Татарстан вошел в топ-10 рейтинга самых зожных регионов России. Ученые оценили кадровый потенциал от роста производительности труда в торговле, стройке и транспорте. А ВЦИОМ на этот раз выяснил, что россияне помнят из школьного курса по литературе. «Татар-информ» подготовил ежемесячный обзор о наиболее интересных исследованиях.





Рост производительности труда – единственный способ компенсировать нехватку трудовых ресурсов в экономике России в долгосрочной перспективе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Повышение производительности труда в торговле, стройке и на транспорте высвободит 9,5 млн работников

Рост производительности труда – единственный способ компенсировать нехватку трудовых ресурсов в экономике России в долгосрочной перспективе. С 2015-го в регионах реализуется профильный нацпроект, но за последнюю шестилетку производительность удалось нарастить лишь на 8%. В феврале Правительство РФ одобрило новый федеральный проект: за шесть лет планируется потратить более 30 млрд рублей, а производительность нарастить на 21%.

Пока что, по данным опросов Банка России, рост производительности обеспечивается вводом нового оборудования, а также оптимизацией бизнес-процессов. Но, как считает директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, членкор РАН Александр Широв, «в России 30% работников трудятся на низкопроизводительных рабочих местах и получают низкую зарплату».

Александр Широв: «В России 30% работников трудятся на низкопроизводительных рабочих местах и получают низкую зарплату». Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

«Это гиря, которая тянет нашу экономику вниз по нескольким направлениям. Речь идет и о качестве рабочих мест, и об их эффективности с точки зрения формирования доходов бизнеса, и о том, что эти работники попадают в разряд низкообеспеченных и нуждаются в дополнительной социальной поддержке», – говорит ученый.

Выявить такие низкопроизводительные отрасли в России взялся Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Для межстрановых сравнений использовалось соотношение валовой добавленной стоимости (ВДС) на одного занятого, рассчитанной в долларах по паритету покупательной способности (ППС). В таком разрезе наиболее высокий уровень производительности – почти 300 тыс. долларов в год на занятого – в России оказался, что не удивляет, в добыче полезных ископаемых. Это втрое выше, чем в среднем по странам Восточной Европы, примерно соответствует уровню развитых стран Западной и Северной Европы. Хотя составляет лишь 60% от уровня производительности отрасли в США.

На втором месте – 210-225 тыс. долларов на занятого – сектор ИКТ и финансовых услуг. При этом в первом случае отставание России от стран Европы не слишком велико, а вот от США – катастрофично (лишь 32% от американской планки). Зато в финсекторе Россия почти двукратно превосходит страны Восточной Европы, практически не уступает странам Западной Европы, а от США хоть и отстает, но уже не сильно (73%).

Повышенный уровень (118-135 тыс. долларов на занятого) производительности труда в России выявлен также в нефтехимии, металлургии и секторе коммерческих услуг. Интересно, что промышленные сектора опережают страны Восточной Европы, но существенно отстают от уровня развитых стран, а сектор коммерческих услуг находится примерно на общемировом уровне.

А вот «глубокими аутсайдерами», с тридцатикратным (!) отставанием от лидирующего по производительности сектора, оказались деревообработка и легкая промышленность. Отрыв от уровней в США и развитых странах Европы – в 8-11 раз. Нормализация производительности в этих отраслях, а также в пищепроме может высвободить до 1,5 млн работников (2,1% от численности занятых).

Но главный резерв – в крупных сегментах с пониженной производительностью: торговле, строительстве и транспорте, на которые к тому же приходится 39% всех занятых, но лишь 24% ВДС (по ППС). То есть в этих отраслях – и мощнейший источник для покрытия дефицита кадров, и потенциал роста добавленной стоимости в рамках всей экономики (параллельно росту производительности). По оценке ЦМАКП, повышение производительности труда в этих секторах всего лишь до уровня стран Восточной Европы высвободит для рынка 9,5 млн рабочих рук, или 13% от численности занятых в экономике. Дело, как говорится, за малым.

Татарстан вошел в топ-10 интегрального рейтинга регионов России с самым здоровым образом жизни Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане живет почти 500 тыс. активных зожников

Татарстан вошел в топ-10 интегрального рейтинга регионов России с самым здоровым образом жизни. Такой вывод на основании опросных данных Росстата составила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным расчетов, доля зожников в нашей республике за год выросла до 15,2% (с 14,6% по итогам 2023-го), а количество – с 478,4 тыс. до почти 500 тыс. человек (прирост 4,2%).

Традиционно больше всего «строгих» адептов ЗОЖ проживает на Кавказе и на Юге России, а меньше всего – на Дальнем Востоке и в Сибири. На такое распределение влияет множество факторов – от культурных и климатических до экономических (отношение к курению и алкоголю, стоимость и доступность свежих фруктов и овощей, возможность заниматься спортом на природе и тому подобное).

Неудивительно, что в «здоровую десятку» регионов России вошли Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия. Попадание туда Татарстана, а также Чувашии, Тывы и Ханты-Мансийского автономного округа выглядит скорее исключением. В антирейтинг, кстати, попали Чукотка, республики Алтай и Якутия, Свердловская область, Московская агломерация и другие.

Как отметили в FinExpertiza, в целом в 2024-м количество ведущих здоровый образ жизни россиян выросло на 6,4%, до 11,8 млн человек. Это соответствует доле в 9,7%. Число зожников растет второй год подряд, после падения до минимального уровня в 2022-м. Однако допандемийный показатель еще не достигнут: в 2019-м, в первый год проведения такого исследования, зожников в стране было 12%, или 14,5 млн человек.

Доля зожников в нашей республике за год выросла до 15,2% (с 14,6% по итогам 2023-го), а количество – с 478,4 тыс. до почти 500 тыс. человек (прирост 4,2%) Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Интегральный рейтинг регионов с самым здоровым образом жизни был составлен на основе данных о распределении россиян между тремя категориями – строгих зожников, умеренных приверженцев ЗОЖ, а также активных антизожников. По методологии Росстата, к людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относятся граждане, которые одновременно соблюдают пять правил: ежедневно едят овощи и фрукты, активно занимаются спортом, совсем не курят, почти не употребляют соль и алкоголь (для мужчин допускается, например, не более 0,4 литра водки, а для женщин – одна бутылка вина в неделю).

Тех, кто нарушает одно из правил (за исключением отказа от курения), относят к приверженцам так называемого удовлетворительного ЗОЖ. Остальных – к антизожникам.

«За последний год каких-либо критических изменений в отношении россиян к своему здоровью не наблюдалось, по крайней мере, на общестрановом уровне. Численность «строгих» зожников выросла, приблизившись к доле в 10%. Число умеренных зожников, к которым относится большинство населения страны, незначительно просело – до 52%. Небольшой численный прирост фиксировался у антизожников, но в целом их доля второй год подряд находится на уровне 38% (46,4 млн человек). То есть безразличие к своему здоровью демонстрирует более трети взрослого населения страны», – обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Блок по литературе оказался самым маленьким, из четырех вопросов – по произведениям, давно включенным в школьную программу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кого убил Чичиков и в каком веке жил Пушкин?

Как и было обещано, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты третьего опроса по оценке школьных знаний россиян – на этот раз по литературе. Ранее, напомним, оценивались знания по географии и истории.

Блок по литературе оказался самым маленьким, из четырех вопросов – по произведениям, давно включенным в школьную программу. Снова их перечислим, чтобы вы смогли проверить себя сами (правильные ответы даны в конце текста). Кого убил Чичиков в поэме Гоголя «Мертвые души»? Героем какого произведения является Наташа Ростова? В каком веке творил Александр Сергеевич Пушкин? Как называется стихотворение Лермонтова, в котором звучит вопрос «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?» (в последнем случае есть связка с опросом по истории, но напоминать о ней не станем, чтобы не подсказывать).

Как и ранее, угадать верный ответ «методом тыка» было нельзя. Участникам опроса нужно было отвечать самостотельно либо честно признаться, что ответ они не знают или не помнят.

Выяснилось, что вопрос о Чичикове и о сути его сделок (сейчас это слово стало очень популярным) в «Мертвых душах» оказался главным камнем преткнования – верно ответить на него смогло всего 16% россиян. Причем в группе 45+ это 21-22%, а среди молодежи (18-34 лет) – только 7-8%. Зато про Наташу Ростову вспомнили 65% опрошенных, а среди старших поколений – еще больше. Как предположили во ВЦИОМ, связано это, возможно, с большим количеством экранизаций того самого романа Льва Толстого.

Результаты исследования показывают, что качество знаний по литературе после распада СССР и ухода советской системы образования стало на порядок ниже Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казалось бы, про «наше все», то есть про Пушкина, доля правильных ответов должна была приблизиться к 100%. Но, увы, точно вспомнить, в каком именно веке начало светить солнце русской поэзии, смогло всего… 45% россиян. И даже среди «родителей вчерашних школьников» таких оказалось лишь чуть больше 50%. Выглядит такой результат, мягко говоря, обескураживающим. Сам Пушкин на такое ответил бы, наверное, злобной эпиграммой. Нам же остается лишь развести руками...

А вот вспомнить точное название стихотворения Лермонтова, которое в школьные годы приходилось учить наизусть большинству россиян, смогло 63% сограждан. Видимо, зубрежка все-таки прошла не даром – так же как и Москва, спаленная пожаром, была «французу отдана». Интересно, что этот вопрос оказался единственным, где хороший результат показали и «вчерашние школьники» (64% верных ответов), хотя «родители» все равно их обошли (70%).

В случае с литературой, в отличие от битвы за карандаш между Остапом Бендером и отцом Федором, победила не молодость. При этом дать верный ответ на все четыре вопроса смогли всего 10% россиян, на три из четырех – 25%, то есть условно на 4 и 5 знает литературу лишь треть (35%) наших сограждан. Среди 18-34-летних таковых оказалось 21-29%, а в группе старше 45 лет – 39-42%. Еще 27% россиян давали два верных ответа, а 22% – один правильный ответ. Не смогли же ответить ни на один вопрос 16% опрошенных.

«Результаты исследования показывают, что качество знаний по литературе после распада СССР и ухода советской системы образования стало на порядок ниже. Возможно, дело не только в системе образования, а в активной цифровизации и изменении информационных привычек новых поколений», – отметили во ВЦИОМ.

С учетом ранее проведенных «экзаменов» эксперты Центра пришли к выводу, что лучше всего россияне знают историю, затем – литературу, а хуже всего географию. При этом уровень знаний по истории оказался наиболее «однородным» по возрастам (хотя максимум и там приходился на группу 45-59 лет), тогда как географию и литературу заметно лучше помнят только старшие поколения (45+) – то есть те, кто учился в советской школе. В то же время на вопросы по истории и литературе 18-24-летние отвечали лучше, чем 25-34-летние. «А значит, есть надежда, что что-то изменилось, молодые россияне прервут негативный тренд и будут чаще демонстрировать эрудицию и знание школьных предметов», – полны оптимизма социологи.

(Правильные ответы на вопросы. 1. Никого. 2. «Война и мир». 3. В XIX веке. 4. «Бородино»).