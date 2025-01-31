Тренды аналитики января: «неправильная» инфляция, дорогие кредиты и тройка по истории

Аналитики усомнились в официальной инфляции по итогам прошлого года, бизнес жалуется на дорогие кредиты, а ВЦИОМ выяснил, что россияне помнят из школьного курса по истории. «Татар-информ» подготовил ежемесячный обзор о наиболее интересных исследованиях.





Аналитики усомнились в официальной инфляции по итогам прошлого года

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Странности статистики

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в свежем обзоре «О ситуации в российской экономике» заявил, что высокий уровень годовой инфляции в декабре 2024-го – 9,52% по России (в Татарстане еще выше – 9,66%), – по всей видимости, оказался занижен.

Такой вывод аналитики сделали, изучив оперативные данные Росстата. Дело в том, что в последнюю неделю года инфляция существенно замедлилась – до 0,1–0,2%. При этом в ноябре-декабре она держалась на уровне 0,39–0,5%. Снижение выглядело «крайне странно», как и последовавший отскок в январе до 0,54%.

«Скорее всего, данные за последние дни декабря в должной мере не обрабатывались, и инфляция за последнюю неделю декабря «попала» в данные по первой неделе января», – предположили в ЦМАКП.

По их расчетам, цифры были выше: в последнюю неделю декабря 0,28–0,3%, в итоге за год – 9,8–9,9%. Собственно, до этого уровня инфляция и разогналась в январе.

Действия Банка России по сдерживанию инфляции через радикальное повышение ключевой ставки аналитики Центра считают не просто малоэффективными, а имеющими «едва ли не обратный эффект». Дело в том, что они разогнали «инфляцию издержек».

Компании закладывают свои расходы, в том числе на высокие кредиты, в цены на товары. Одновременно высокий «ключ» стал ориентиром для повышения и «некредитных» ставок – по аренде, лизингу. И это увеличивает инфляционный эффект от повышения ставки еще в полтора-два раза.

В результате меры ЦБ, безуспешно пытаясь погасить высокий спрос, негативно воздействуют на предложение товаров, и это станет более очевидным в предстоящие два года. В ЦМАКП прогнозируют инфляцию в 2025 году «не ниже чем в 5,9–6,2%» – это в полтора раза выше вожделенной цели ЦБ – 4%. Причем ее достижение сам регулятор уже отодвинул до 2026 года.

Частота жалоб бизнеса на чрезмерную дороговизну кредита и невозможность его получения с 2022 года выросла примерно в три раза Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

Рост ключевой ставки сделал и без того дорогие кредиты недоступными для бизнеса

В продолжение темы – почти 70% предприятий в стране считают, что «политика высокой ключевой ставки», проводимая Банком России, отрицательно влияет на российскую экономику. Об этом сообщил в своей статье Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН).

Как выяснили ученые в ходе опроса предприятий, во второй половине 2024-го общая ситуация в российской экономике значительно усложнилась. И основным фактором, создавшим дополнительные проблемы отечественным производителям, стало существенное подорожание заемных денег. Неудивительно, что частота жалоб бизнеса на чрезмерную дороговизну кредита и невозможность его получения с 2022-го выросла примерно в три раза.

Хотя санкционное давление остается еще одним «значимым негативным фактором для большинства отечественных предприятий, и никаких признаков улучшения ситуации в этой сфере пока не просматривается», даже в таких непростых условиях бизнес готов наращивать производство. Но на какие средства?

С одной стороны, все еще очень низкая доля предприятий, использующих для инвестиций кредиты, помогает российской экономике оставаться менее чувствительной к завышенной ключевой ставке. С другой, «фактическое отсутствие у большинства отечественных предприятий доступа к заемному финансированию сильно замедляет процессы развития и модернизации производства, которые столь необходимы современной России».

Доля предприятий, полагающих, что «инвестиций в модернизацию им надо делать больше или намного больше», в прошлом году выросла почти до 80%. Однако «сохранение сверхвысоких ставок по кредитам приведет к дальнейшему сокращению инвестиционной активности российских предприятий, замедлив как их адаптацию к санкциям, так и попытки модернизации производства», констатируют учение.

Негативную реакцию бизнеса на жесткую ДКП Банка России ученые объяснили тем, что регулятор «как минимум очень плохо разъясняет смысл своей политики отечественному бизнесу, а как максимум – действительно совершает серьезную ошибку, подняв ключевую ставку на неоправданно высокий уровень».

А одновременное усиление еще и налогового бремени (рост налога на прибыль с этого года) назвали «серьезной ошибкой макроэкономической политики, влекущей за собой резкое снижение доступности финансовых ресурсов для бизнеса и потому способная спровоцировать не только замедление роста, но и спад производства».

В среднем россияне, как заключили во ВЦИОМ, помнят школьный курс истории на 3,6 балла из 7 возможных Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Условными отличниками и хорошистами по истории можно считать лишь 17% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) продолжает публиковать обзоры, посвященные оценке знаний россиянами базовых пунктов из школьной программы. В декабре, напомним, выходили результаты опроса по географии. Впереди – литература, а пока вышел обзор по истории, которая, как выяснил ВЦИОМ еще в августе прошлого года, входит в тройку самых полезных школьных предметов (30%), уступая математике (54%) и русскому языку (47%).

Респондентам предложили ответить на семь вопросов – о выдающихся личностях и крупных событиях, менявших ход отечественной истории. Как и в случае с географией, угадать правильный вариант было невозможно – никаких списков для выбора не было. Людям нужно было отвечать самостоятельно либо честно признаться, что ответ они не знают или не помнят.

Снова перечислим список вопросов – чтобы вы смогли проверить себя сами (правильные ответы даны в конце текста). С кем воевал СССР во Второй мировой войне? Кто с кем бился в ходе Бородинского сражения? Кто был первым князем Древней Руси? Как фамилия Петра Первого? Как звали первого президента СССР? Кого и когда свергли большевики? В каком веке в России отменили крепостное право?

Что же выяснилось? Абсолютное большинство россиян (90%) точно знает, с кем воевал СССР в самой кровопролитной и страшной войне XX века. На второй вопрос правильно ответило чуть меньше (73%), и многим из них, как подчеркнули во ВЦИОМ, наверняка помогли в этом знаменитые строки Лермонтова («Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром…»).

В случае с правителями России вскрылось две закономерности. Первая – чем ближе период правления к нашим дням, тем выше осведомленность. Так, если имя первого князя Древней Руси вспомнили лишь 19% россиян, или каждый пятый, то фамилию Петра I – уже 46%. Удивительно, правда, что и имя первого (и, кстати, единственного) президента СССР назвало всего 57% опрошенных. Второе – только ответы на эти три вопроса показали поколенческие разрывы. Так, советскую историю ожидаемо лучше знают респонденты 35+, а древнерусскую – молодежь.

С отменой крепостного права в России случился забавный казус. Правильно об этом ответило 50%, неправильно – столько же. Но вряд ли в данном случае будет уместна аналогия с наполовину полным или пустым стаканом. А самым сложным, как ни странно, для всех оказался вопрос об одном из переломных моментов Октябрьской революции 1917-го – верно о нем вспомнило всего 23% опрошенных. Интересно, что в 2017-м таковых было 11%, то есть за последние семь лет осведомленность об этом историческом событии выросла в два раза.

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На все семь вопросов правильно ответило лишь 6% россиян, на шесть – еще 11%. Такова доля условных отличников и хорошистов по истории. В среднем же россияне, как заключили во ВЦИОМ, помнят этот школьный курс на 3,6 балла из 7 возможных.

«Россияне любят поспорить на исторические темы. Особенный накал страстей вызывает обсуждение, на каком именно крутом повороте истории мы «свернули не туда», но, как выясняется, не очень дружат с фактологией», – отметил по этому поводу директор «ВЦИОМ-Консалтинг» Алексей Верижников. Чтобы дружить с фактологией, «нужно глубоко погружаться – читать книги и лонгриды по истории. А на это у кого не хватает времени, а у кого усидчивости».

«Времена СССР, когда у людей была уйма свободного времени, которое они, за неимением развитой индустрии развлечений, тратили на чтение книг и так называемых толстых журналов, стали достоянием той самой истории, изучать которую теперь «недосуг». Поэтому об истории спорим по-прежнему темпераментно, но не с фактами в руках, а с «огнем в сердце», – заключил эксперт.

(Правильные ответы на вопросы: 1. Германия, Италия, Япония / Германия / союзники блока Ось. 2. Русские и французы / русские с Наполеоном / Наполеон и Кутузов. 3. Рюрик. 4. Романов. 5. Михаил Горбачев. 6. Временное правительство в 1917-м. 7. В XIX веке – в 1861 году или без уточнения).