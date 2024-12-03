Тренд на еду вне дома и высокая инфляция: почему вырос оборот общепита в Татарстане?

Выручка общепита в республике за десять месяцев этого года выросла на 8,2%

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Как инфляция сказалась на заведениях общепита в Казани?

Росстат опубликовал свежий доклад о социально-экономическом положении страны, в котором есть данные и по обороту общепита в регионах. Так, в Татарстане за январь – октябрь 2024 года он превысил 65,2 млрд рублей – в Приволжском федеральном округе это наивысший показатель. Для сравнения: в Москве выручка заведений общепита составила 536,2 млрд рублей, в Санкт-Петербурге – 255,7 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2023-го оборот общепита в Татарстане вырос на 8,2%. За счет чего регион показал рост? На этот вопрос мы попытались ответить с помощью наших экспертов.

Часть из них сошлись во мнении, что на росте сказалась инфляция. Напомним, ее годовой показатель на конец октября 2024-го составил 8,5%.

«Из документа не очень понятно, приведены ли там цифры с учетом инфляции или без. Даже если они учитывают инфляцию в стране в целом, то надо иметь в виду, что между регионами разброс инфляции очень высок, и не факт, что она хорошо учтена», – прокомментировал данные доклада «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

Ценники на блюда и напитки пришлось переписывать из-за подорожавших продуктов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Инфляция повлияла и на ценовую политику заведений общепита Татарстана – ценники на блюда и напитки пришлось переписывать из-за подорожавших продуктов. Так, например, основатель казанских баров Артур Галайчук сказал «Татар-информу», что повышение цен в сети его заведений составило в среднем 10-15%. «Общепит не может повышать цены быстро, так как покупательская способность растет медленно», – добавил Галайчук.

Поесть вне дома – уже закрепившийся тренд

Тренд на питание вне дома, который сформировался в Татарстане около 10 лет назад, продолжает набирать обороты. Что, конечно, сказывается на выручке общепита в регионе. О тенденции «поесть вне дома» «Татар-информу» рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

Галина Шарафутдинова: «Питание вне дома становится нормой жизни. В начале 2000-х посещение заведений общепита предполагалось только по каким-то особым случаям» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Питание вне дома становится нормой жизни. Я в этой индустрии 20 лет, и в начале 2000-х посещение заведений общепита предполагалось только по каким-то особым случаям, торжествам. С 2014-2015 годов в жизнь людей начали входить завтраки в кафе и ресторанах. Это были единичные случаи. Помню, как в Казани после чемпионата по водным видам спорта в 2015-м начали более активно пользоваться бизнес-ланчами. То есть стали прирастать обеды. Думаю, что пандемия и кризисы тоже сказались. Люди хотят эмоций, атмосферы, они стали больше внимания уделять посещению заведений, нежели домашнему приготовлению», – считает Шарафутдинова.

Жизнь в крупных городах стала еще более динамичной, поэтому люди все больше ценят свое время: проще сходить в ресторан, чем идти за продуктами, а потом еще и готовить дома. Николай Кульбака добавляет к этому, что заведения общепита часто посещают и офисные сотрудники, которым неудобно добираться до дома на обед. Да и в принципе изменилась культура встреч с родными и друзьями – все реже зовут в гости, все чаще встречаются в кафе и ресторанах.

«Вспоминаю свой визит в Казань примерно лет десять назад. В вагоне мы разговорились с режиссером из Татарстана, и уже перед выходом я спросил его, не подскажет ли он какие-нибудь кафе, куда ходят местные. В ответ он воскликнул: «Местные едят дома!» Так вот, похоже, для молодежи это стало меняться», – сказал Кульбака.

Жизнь в крупных городах стала еще более динамичной, поэтому люди все больше ценят свое время Фото: © «Татар-информ»

Как на общепите отразились саммит БРИКС и открытие новых заведений?

Сказался ли на росте объемов общепита в Татарстане октябрьский саммит глав государств БРИКС? Шарафутдинова считает, что вряд ли. Но в ближайшей перспективе это событие может оказать эффект.

«С начала октября мы зафиксировали снижение потока, потому что было усиление мер безопасности, передвигаться было все сложнее. Туристы также ограничили свои поездки. Но БРИКС положительно сказался на дальнейшей динамике. Уверена, что новый 2025 год покажет существенный прирост в общепите по отношению к 2024-му. БРИКС открыл и международные границы, в частности по взаимодействию с Китаем», – сказала Шарафутдинова.

Ранее стало известно, что Казань приросла новыми заведениями общепита – их стало на 8,2% больше. За счет этого также растет оборот общественного питания в Татарстане.

«Частично этот рост обусловлен открытием новых заведений, что мы видим и на примере нашего бренда – в 2024 году мы открыли два новых ресторана. Однако не стоит недооценивать другие факторы: это и повышение среднего чека, и увеличение потока гостей в уже существующих заведениях, и общий рост интереса к качественному сервису и концептуальной кухне. Например, мы отмечаем, что люди стали больше ценить атмосферу и эмоциональный сервис, что подталкивает рестораторов к инновациям и улучшению качества», – рассказал «Татар-информу» ресторатор Раис Валеев.