Трем категориям пенсионеров с 1 июля в России увеличат выплаты

С 1 июля для части россиян проведут повышение пенсионных выплат. Кого оно затронет, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Как отметил собеседник издания, с нового месяца выплаты вырастут у трех категорий получателей, в том числе работавщих пенсионеров, закончивших трудиться в июне. Со следующего месяца они начинают получать пенсию, в которой учитываются все индексации.

Кроме того, повышение ожидает тех, кто достиг 80-летнего возраста. Фиксированная выплата, получаемая ими, вырастет вдвое — до более 16 тысяч рублей.

В-третьих, фиксированная набавка в два раза вырастет у тех граждан, что оформили инвалидность первой группы в июне.

Эксперт подчеркнул, что этим категориям пенсионеров не нужно лично посещать отделения СФР и подавать заявления. Перерасчеты будут проведены автоматически.

Напомним, что на Петербургском международном форуме Президент России Владимир Путин объявил о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров. 25 июня проект соответствующего закона был рассмотрен и принят Государственной Думой. О том, как будут проводиться индексации, можно узнать в материале «Татар-информа».