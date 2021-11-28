Трем категориям пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря

Автоматическая индексация пенсий с 1 декабря этого года затронет три категории пенсионеров. Об этом пишет Mk.ru со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.

В частности, россиянам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Размер последней составляет 6044,48 рубля, и теперь для них она вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

Кроме того, прибавка ждет и тех пенсионеров, которые работали вплоть до августа, но уволились в последний месяц лета. Им положена автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. «Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц», — отмечает издание.

Помимо этого, повышение выплат затронет и тех россиян, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии будут зачислены автоматически.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. В результате средний размер пенсий по старости неработающим в 2022-м составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, а в 2024-м — 20 469. В 2021 году он равняется 17 541 рублю, уточняет РИА Новости.

О необходимости проводить индексацию пенсий выше уровня инфляции недавно заявил Президент России Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».