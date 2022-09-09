Траур по королеве Елизавете II будет длиться до семи дней после ее похорон

По желанию короля Великобритании Карла III траур в связи со смертью Елизаветы II в королевской семье продлится еще 7 дней после ее похорон. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Букингемского дворца.

«После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что дату похорон объявят «в надлежащее время».

8 сентября Букингемский дворец объявил о кончине королевы Елизаветы II, которая правила страной более 70 лет. Ей было 96 лет. После ее смерти принц Чарльз стал новым монархом, взяв имя Карл III.