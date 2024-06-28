«До 20 преступлений в день»: полицейские о росте дистанционных мошенничеств в Казани

Ежедневно в Казани происходит до 20 дистанционных преступлений. Об этом на пресс-конференции, посвященной дистанционным мошенничествам, рассказали в УМВД Казани.

«С начала года в Казани произошло уже больше четырех тысяч случаев дистанционного мошенничества. В день происходит около 15-20 новых случаев», – рассказал начальник отделения информационно-телекоммуникационных технологий управления УМВД Казани Валех Алиев.

Он отметил, что наиболее распространенным видом дистанционных преступлений является мошенничество по телефону. Алиев привел в пример случай, когда мошенники обманули пожилую жительницу Казани на 17 млн рублей. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, телефонные аферисты убедили женщину оформить несколько кредитов и микрозаймов, а также продать две квартиры.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Самые популярные способы – звонок от банка или из органов, но есть и более оригинальные схемы. Например, на почту приходит письмо от имени начальника с просьбой посодействовать работникам банка. Другой случай, когда человеку приходит сообщение с просьбой перейти по ссылке», – поделился Валех Алиев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

При этом не все мошенники действуют на территории Казани или Татарстана. Некоторые злоумышленники находятся в других регионах или даже странах. Полицейские часто выезжают в командировки, чтобы «навестить» мошенников, обманувших татарстанцев.

К тому же мошенники действуют не одни. Довольно часто они заручаются поддержкой курьеров. Молодые люди, как правило, от 20 до 25 лет не подозревают, что являются для аферистов расходным материалом. Кроме того, многие из них даже не подозревают о том, что помогают мошенникам.

«Мошенник обманывает, действует дистанционно. Курьер нужен для того, чтобы забрать деньги. Для мошенников опасно, если потенциальная жертва выходит на улицу. Ведь там ее могут вразумить знакомые или соседи. Именно поэтому мошенники в интернете нанимают курьеров», – рассказал Валех Алиев.

С начала 2024 года полицейские Казани задержали уже 35 курьеров мошенников. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Представитель ведомства сообщил, что многие из них работали курьерами, испугавшись угрозы физической расправы.

«У нас были разные прецеденты. Парень работал курьером и даже не подозревал, что занимается незаконной деятельностью. Осознав это, он начал писать работодателям. Запугать его не получилось, и парень обратился в полицию. Тем самым он спас не только денежные средства пожилого человека, но и посодействовал в поимке мошенников», – начальник пресс-службы УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.