Трассу Алексеевское – Альметьевск закрыли из-за непогоды

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Из‑за ухудшения метеорологических условий с 15.00 на платной трассе Алексеевское – Альметьевск введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения. Ограничение будет действовать до стабилизации погодных условий и улучшения ситуации на трассе.

Алексеевское – Альметьевск входит в дорогу Шали (М7) – Бавлы (М5). Длина участка – 145 км. Дорога работает на платной основе с конца марта 2025 года.