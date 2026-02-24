news_header_top
Общество 24 февраля 2026 14:18

Трассу Алексеевское – Альметьевск открыли после непогоды

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Движение по платной трассе Алексеевское – Альметьевск восстановлено после непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте высокоскоростной магистрали.

«В связи с нормализацией метеорологической обстановки движение на дороге в обоих направлениях возобновлено», – говорится в сообщении.

Трасса была закрыта для движения всех видов транспорта 23 февраля с 16.00. В Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что такое решение принято из‑за сложных погодных условий и ухудшения ситуации на дороге.

Алексеевское – Альметьевск входит в дорогу Шали (М7) – Бавлы (М5). Длина участка – 145 км. Дорога работает на платной основе с конца марта 2025 года.

