Происшествия 23 февраля 2026 17:17

Из-за непогоды трассу Алексеевское – Альметьевск закрыли для всех видов транспорта

Из-за непогоды платную трассу Алексеевское – Альметьевск закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения БДД с 16.00 введено временное ограничение на автодороге Алексеевское – Альметьевск для всех видов транспорта», – говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

#непогода в татарстане #гаи #ограничение двжиения
