Трасса по-стахановски, самовыдвижение Путина и триллион в Татарстан: обзор событий недели

Главное событие недели – открытие федеральной трассы М12 от столицы России до Казани протяженностью 810 км

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Москва становится ближе: открытие участка от Москвы до Казани трассы М12

Главное событие недели – открытие федеральной трассы М12 от столицы России до Казани протяженностью 810 км. Главный транспортный проект страны последнего десятилетия сравнивают с легендарными проектами Советского Союза как по объемам и сумме затрат, так и по рекордно-стахановским срокам. На стройке были задействованы 5 тыс. человек и 1,4 тыс. единиц техники. Трасса включает в себя почти 350 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу длиной 3,4 км на территории Татарстана.

Этот гигантский инфраструктурный объект введен в эксплуатацию на семь месяцев раньше планируемого срока. Строительный комплекс под кураторством вице-премьера российского Правительства Марата Хуснуллина уже успел приучить нас к досрочной сдаче мегапроектов без потерь в качестве.

Теперь автомобильный путь от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часа. Экономический эффект от проекта в российском правительстве ожидают в размере 1,8 трлн рублей за 20 лет. В регионах, по которым проходит трасса, будет создано около 85 тыс. рабочих мест, ожидается приток инвестиций, появится принципиально новая транспортная логистика.

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл трассу весьма нетривиально. Привыкший проверять все лично, накануне он проехал по трассе за рулем выпускаемого в республике внедорожника Aurus. Он сделал несколько остановок для того, чтобы проверить придорожную инфраструктуру: заправки, пункты питания.

«Вчера сам лично за рулем проехал до Москвы. Такой дороги я еще не видел. Это другая страна, другое понимание», — заявил Минниханов.

Он сообщил, что посетил четыре многофункциональные зоны, где перекусил и заправил автомобиль. «Все продумано. Система автоматической оплаты тоже работает. Все на высшем уровне», — отметил Раис РТ.

Президент России Владимир Путин открывал трассу по видео-конференц-связи и сказал:

«Очень надеюсь, что [мне] тоже удастся когда-нибудь проехать по этой дороге, <…> потому что это особые ощущения. Хочу пожелать всем водителям, всем автолюбителям, всем, кто будет пользоваться этой трассой, получить удовольствие от использования этого маршрута».

Итак, теперь у нас есть скоростная и комфортная трасса до Москвы. Разрешенная скорость — до 110 км/ч, но, по словам Хуснуллина, на некоторых участках возможно повышение скорости до 120–140 км/ч. Столица страны стала для нас еще ближе.

Да, тариф до Москвы для одного человека на легковушке сейчас дороговат – 4481 рубль, а с учетом максимальной скидки по программе лояльности — 3809 рублей. Это еще без стоимости топлива. Но если ехать не в одиночку, то уже становится выгодно по сравнению с альтернативными способами. Для грузового транспорта, тарифы для которого выше примерно в два раза, выгодность передвижения по трассе тоже выяснится в ходе ее эксплуатации – здесь больше факторов, например ценность груза. Вообще обоснованность тарифов будет выявлена в ходе эксплуатации дороги, поскольку выявится она лишь при ее фактической загрузке. Не исключено, что тарифы могут быть снижены.

Теперь у нас есть скоростная и комфортная трасса до Москвы. Разрешенная скорость — до 110 км/ч Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Примечательно, что дальнейшее продолжение трассы М12 не откладывается. Работы на всем протяжении дороги до Тюмени планируется завершить в 2024 году. Запуск всей трассы М12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень станет импульсом для строительства новых логистических центров и производств. Такие нужные и комфортные дороги – это не просто кровеносные сосуды экономики, а самые настоящие жизненно важные артерии.

И очень хорошо, что подобные проекты реализуются именно сейчас, когда некоторые политики за рубежом сомневаются в устойчивости российской экономики, а отдельные персонажи даже мечтают увидеть ее «разорванной в клочья» в результате санкций. Такие реализованные проекты без всяких слов недвусмысленно говорят врагам: «Не дождетесь!»

Лично и первый: Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

На этой неделе произошло судьбоносное для страны событие – Владимир Путин лично приехал в Центризбирком РФ и сдал необходимые документы для регистрации на президентских выборах в марте 2024 года. Тем самым он официально подтвердил, что будет в них участвовать и пойдет он на эти выборы самовыдвиженцем.

Владимир Путин лично приехал в Центризбирком РФ и сдал необходимые документы для регистрации на президентских выборах в марте 2024 года Фото: kremlin.ru

Примечательно, что документы на регистрацию Путин подал первым из возможных кандидатов. Будучи по характеру победителем, действующий Президент демонстрирует не только стремление быть лидером, он, как опытнейший политик, подтверждает важность избирательных процедур своим личным вниманием и участием.

Выборы главы государства в 2024 году – это грандиозное и важнейшее политическое событие для России, определяющее ее дальнейшее будущее. Выборы – это показатель нормального общества, стабильности политической ситуации, и наша страна демонстрирует эту нормальность и стабильность. Людям важно иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом, несмотря ни на что. Россия эту возможность дает, в отличие от Украины, где грядущие выборы президента пытаются отложить. Вот и понятно, где настоящая демократия, а где авторитарный режим, зависимый от западных политиков и ни во что не ставящий свой собственный народ.

Россия – демократическое государство, где превалирующее мнение – это мнение людей. Наша страна долго боролась за эту свободу, за право самой выстраивать свое будущее. Это нужно прежде всего для того, чтобы выбор будущего не сделал кто-то другой. Поэтому россияне сделают свой выбор сами в марте 2024 года, и избирательная процедура позволит сделать это максимально прозрачно и честно.

Разумеется, скоро будут зарегистрированы и другие кандидаты. Но если говорить честно, то равных Путину по опыту и управленческой эффективности в России пока не наблюдается. Нет другого человека, кроме действующего Президента, который мог бы привести Россию к победе: и к победе в СВО, и к победе нашей правды. У россиян сейчас нет запроса на политические эксперименты, людям нужна стабильность. И эту стабильность они видят в Путине. У нас сейчас нет права на ошибку.

До марта остается совсем немного времени. Но нет никаких сомнений, что россияне сделают правильный выбор.

С чапаном и впечатляющими цифрами: Минниханов и главы правительств СНГ на выставке «Россия»

Интересное событие недели – главы правительств стран СНГ побывали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где посетили экспозицию Татарстана. Раис Татарстана Рустам Минниханов лично провел презентацию республики для премьер-министров, рассказав им о потенциале сотрудничества с республикой.

Главы правительств стран СНГ побывали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где посетили экспозицию Татарстана. Алихану Смаилову подарили татарский чапан Фото: t.me/rustamminnikhanov

Примечательно, что стенд Татарстана как объект посещения делегацией глав правительств определил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Что является важным сигналом для исполнительных властей стран СНГ по приоритетам работы с регионами России. Стенд Татарстана посетили премьер-министры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также вице-премьеры Армении и Туркменистана.

Премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову, которому в этот день исполнился 51 год, подарили татарский чапан – расшитый халат.

Рустам Минниханов сообщил в ходе своей презентации экономического и промышленного потенциала Татарстана, что валовой региональный продукт РТ по итогам 2023 года составит около 4 трлн рублей, а инвестиции в основной капитал – 1 трлн рублей. Предполагается, что предприятия республики отгрузят в этом году продукции на сумму 4,5 трлн рублей.

По ряду показателей Татарстан – лидер в Российской Федерации. В частности, по цифровой трансформации, по количеству промышленных парков и индустриальных площадок, по инвестиционному климату (после Москвы), по производству товарного молока и так далее.

Внешнеторговый оборот Татарстана с государствами Содружества вырос в прошлом году на 15% и составил 2,5 млрд долларов. «Это стало возможным благодаря регулярным визитам на уровне как руководителей, так и бизнес-делегаций», – отметил Раис РТ.

Он напомнил, что в Казани действуют генконсульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, отделение посольства Белоруссии в РФ. Представительства Татарстана, в свою очередь, действуют в Астане, Ташкенте, Баку и Ашхабаде.

Усилия Татарстана в расширении сотрудничества со странами СНГ очень важны не только с точки зрения развития внешнеэкономических связей республики, они чрезвычайно важны для всей России. БОльшая часть стран СНГ стали для нашей страны стратегическим союзниками и одними из важнейших экономических партнеров. Запад отвернулся от России, но свято место пусто не бывает, мы обрели поддержку со стороны тех, кто еще помнит добро и взаимную поддержку во времена СССР.

Эта историческая память продолжает объединять страны Содружества, она служит гарантом добрососедских отношений. И отрадно, что Татарстан вносит немалую лепту в развитие этой дружбы в столь непростое с точки зрения геополитики время.

Мишустин в Поднебесной: второй за год визит Премьер-министра в Китай

Во внешнеполитической жизни страны главное событие – второй за год визит Премьер-министра России в Китай.

В Пекине премьер-министр РФ Михаил Мишустин познакомился со своим китайским коллегой Ли Цяном Фото: government.ru

Делегация из руководителей ведомств и госкорпораций во главе с Михаилом Мишустиным уже была с визитом в столице КНР в мае этого года после посещения бизнес-форума в Шанхае. В Пекине Премьер-министр РФ познакомился со своим китайским коллегой Ли Цяном, который занял пост премьера Госсовета КНР в марте 2023 года.

Тот визит Мишустина в Китай был «пристрелочным», закладывался фундамент для интенсификации сотрудничества с КНР – задачи, ставшей безумно актуальной после начала СВО на Украине. Здесь, учитывая, что «Восток – дело тонкое», премьеру необходимо было налаживать личные связи прежде всего с Ли Цяном, а российскому правительству – с новыми членами Госсовета КНР.

Второй приезд Премьер-министра в Китай за год разительно отличается от майского не только достигнутыми результатами, но и внешнеполитическими дипломатическими сигналами. Мишустина принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это говорит о том, что китайская сторона продолжает считать развитие отношений с Россией одним из главнейших приоритетов своей политики. Кроме того, сближению стран дополнительно способствуют и непродуманные, а порой даже абсурдные действия США и Евросоюза в отношении как России, так и Китая.

Главу Правительства РФ принял председатель КНР Си Цзиньпин Фото: government.ru

Российско-китайское сотрудничество столкнулось с непростыми вызовами в 2023 году. Тем не менее РФ выстояла под санкционной атакой, а Китай, потерявший часть экспорта в страны Запада, значительно нарастил поставки в РФ. Взаимный товарооборот двух стран составил почти 18 трлн рублей, или 1,5 млрд китайских юаней.

«Москва и Пекин успешно справились со всеми трудностями. Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей, или около 1,6 млрд юаней», – заявил Мишустин на встрече с Си Цзиньпином.

На той же встрече была особо подчеркнута позиция Пекина, в соответствии с которой Россия и Китай должны вместе двигаться по пути формирования сообщества единой судьбы человечества. Россия полностью солидарна с этим мудрым и адекватным мнением. Так что успешное взаимодействие между Россией и Китаем, кроме всего прочего, коренным образом меняет геополитическое устройство мира.

Триллион инвестиций Татарстана: итоговое заседание клуба инвесторов

В эти дни в татарстанских министерствах и ведомствах проходят многочисленные отчетные мероприятия по итогам года. Мы уже писали об итогах экономического развития республики за 2023 год, но из всего обилия положительных результатов хочется выделить такую цифру: Татарстан смог привлечь в этом году рекордный объем инвестиций в экономику в размере 1 трлн рублей. При этом около 80% суммы составляют внебюджетные инвестиции. Такого в экономике республики еще не было! А ведь именно инвестиции, вложения в основные фонды определяют экономический рост.

Талия Минуллина, открывая итоговое заседание клуба инвесторов, не скрывала положительных эмоций от экономических итогов этого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неудивительно, что особое внимание было приковано к прошедшему на этой неделе заседанию клуба инвесторов РТ. Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина, открывая заседание, не скрывала положительных эмоций от экономических итогов этого года.

«Республика Татарстан в 2023 году сохранила лидерские позиции по инвестиционному климату в России. Мы видим кратное увеличение инвестиций в интеллектуальную собственность, и с точки зрения развития технологического суверенитета это очень хорошие показатели. Впервые в этом году в Татарстане объем инвестиций в основной капитал превысит 1 трлн рублей. Можно с уверенностью констатировать, что именно внешняя непростая обстановка подтолкнула бизнес к развитию на внутреннем рынке», – с удовлетворением заявила она.

Хочется подчеркнуть, что помимо впечатляющей цифры объема инвестиций важно и их качество. Что толку от инвестиций в устаревшее оборудование или устаревшие отрасли? Именно качество инвестиций определяет качество экономики. На заседании неоднократно особо отмечалось, что в Татарстане растут вложения в интеллектуальную собственность и научные разработки, что является хорошим показателем с учетом стремления страны к технологическому суверенитету, основанному на инновациях.

Да и сама центральная тема заседания Клуба инвесторов РТ – искусственный интеллект – была инновационной. Много говорилось о том, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современной жизни. Тем не менее полностью заменить человеческий труд ИИ пока не в силах. Тем более что для правильной работы ему нужно правильно ставить задачу. И это должны делать именно люди.

Участвовавший в работе заседания Раис Татарстана положительно оценил успехи АИР РТ по привлечению новых инвесторов и созданию благоприятных условий тех, кто уже работает в республике. Рустам Минниханов отметил также, что в Татарстане нужно продолжать создавать комфортные условия для работы инвесторов, причем все сферы экономики должны быть нацелены на приток инвестиций.

В условиях ухода многих западных инвесторов из страны важно находить новые рынки в дружественных странах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инвестор — он как перелетная птица. Если ему не тепло и не комфортно, он не будет работать. И это правильно. Этот момент мы должны всегда чувствовать и создавать комфортные условия», — сказал Минниханов.

Раис Татарстан также отметил, что в условиях ухода многих западных инвесторов из страны важно находить новые рынки в дружественных странах, таких как Казахстан, Узбекистан и других, над чем республика уже активно работает.

Минниханов совершенно правильно подчеркивает важнейшую роль повышения инвестиционной привлекательности нашей республики. Здесь действительно многое делается – Татарстан из года в год занимает второе место после Москвы в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России. Кроме того, на днях было объявлено, что Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по уровню достижения национальных проектов. Рейтинг опубликовал Департамент проектной деятельности Правительства России. Первое место в списке занимает Москва, на втором – Татарстан, на третьем – Санкт-Петербург. Реализация национальных проектов очень тесно связана с инвестициями, можно сказать, что инвестиции здесь представляют самую главную часть.

Такие высокие места в национальных экономических рейтингах – следствие системной работы всех экономических ведомств и служб республики, всей ее исполнительной и законодательной власти. Это означает, что есть полное понимание важности инвестиционной активности для экономики и того, как важна реализация национальных проектов, ставших базой стратегического развития страны. Так что остается пожелать нашей республике продолжения в таком же прекрасном стиле и темпе.

Фото на анонсе: kremlin.ru