«Татар-информ» у Путина, гости из Абая, Силуанов освоит татарский: обзор событий недели

Грандиозное событие недели – прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Пресс-прямая линия: Владимир Путин обратился к нации в совмещенном формате

Грандиозное событие недели – прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина в совмещенном формате «Итоги года». Интерес к этому событию был колоссальным, и обеспечили его несколько факторов.

Напомню, что в прошлом году ни прямая линия, ни большая пресс-конференция не проводились, хотя для россиян эти выступления Президента стали уже традиционными и к ним привыкли. В прошлом году ряд причин препятствовал традиционному общению Путина со страной, главной из них была экстраординарность 2022 года, когда начавшаяся СВО перевернула всю российскую реальность. В условиях той турбулентности, в которую вошло российское общество, трудно было не только выдавать ответы, но и задавать адекватные вопросы. Необходимы были время на рефлексию, стабилизация и успехи на линии боевого соприкосновения, что мы сейчас и имеем.

Теперь о совмещении форматов: есть мнение, что это теперь будет постоянной практикой. Действительно, если раньше было разделение на конференцию для журналистов и прямую линию с народом, то сегодня видится некоторая избыточность подобного раздвоения, потому что бывало такое, что вопросы дублировались, как и ответы. Кроме того, возникала какая-то ложная дихотомия: есть народ, общество и есть журналисты. Как будто журналисты – это не общество, а отдельный вид млекопитающих, тип хордовые. Да, есть журналисты зарубежных изданий, но, будучи людьми, они тоже задают вопросы от народа (своего). А так с Путиным разговаривают именно люди разных народов и стран, но в приоритете все-таки российское общество. Рискну предположить, что отлично проведенные «Итоги года с Владимиром Путиным» образца 2023 года и станут в дальнейшем традицией именно в таком формате.

На прямую линию поступило более 2 млн вопросов. Увы, в силу ограниченности по времени Президент успел ответить только на 67 из них. Но при этом удалось затронуть все самые важные, острые и интересные темы как внешнего, так и внутреннего характера.

Самые главные для россиян вопросы были заданы в самом начале: «Когда будет мир?» и «Будет ли новая мобилизация?». На первый из них Путин ответил резонным «когда будут достигнуты цели СВО». Цели эти известны, и российский лидер еще раз их повторил: денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины. Отвечая на вопрос о вероятности новой мобилизации, Владимир Путин сказал, что на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет, потому что на добровольной основе набрано 486 тысяч человек и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается.

Ответы получились честные и успокаивающие общество. Сводки с фронта показывают, что Российская армия демонстрирует определенные успехи, что подтверждает слова Путина.

На прямую линию поступило более 2 млн вопросов. Увы, в силу ограниченности по времени Президент успел ответить только на 67 из них Фото: kremlin.ru

Главные итоги прямой линии:

– Путин находится в потрясающей физической и интеллектуальной форме.

– Тема суверенитета страны – сквозная на конференции, суверенитет является неотъемлемой чертой российской государственности.

– Экономика страны выстояла под напором санкций, у нас сильный экономический рост и рекордно низкий уровень безработицы.

– Путин демонстрирует очень глубокое погружение в вопросы СВО. Вплоть до мельчайших деталей: выплаты, текущая оперативная прифронтовая обстановка, РЭБ-глушилки.

– Об СВО в целом Путин говорит так: «Победа будет за нами!» У него менталитет победителя.

Стоит отметить, что это были самые «протатарстанские» «Итоги года». Татарстана было очень много. Дело не только в том, что сразу двум журналистам из республики удалось задать вопросы и получить на них обстоятельные ответы, и не в том, что Татарстан, Казань не раз упоминались в других вопросах и ответах на этой конференции. Главное – в интонации Путина, когда речь касалась нашей республики. Она была очень теплая, Президент говорил с улыбкой и уважением к народам республики, к ее руководителям.

«Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний Президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова.

Глава государства отметил хорошо развитую инфраструктуру столицы республики. Напомнил, что Казань провела ряд крупных международных мероприятий – и спортивных, и политических. И особо акцентировал, что Татарстан – многонациональная и многоконфессиональная республика, где должным образом выстроены отношения между конфессиями.

«Хороший пример, в принципе, для всей страны», – подытожил Президент России.

Анекдотическое событие недели – американские гастроли Владимира Зеленского по выклянчиванию денег Фото: стоп-кадр видео

«Поможите, люди добрые»: американские гастроли Зеленского обернулись крахом

Анекдотическое событие недели – американские гастроли Владимира Зеленского по выклянчиванию денег. Попытка лидера киевского режима выбить у США на следующий год более 60 млрд долларов для ведения боевых действий с Россией обернулась не просто неудачей, а полным фиаско. В Зеленском разочаровались, и он становится парией, жалким неудачником в глазах американского сообщества.

В ходе гастролей Зеленский вдохновенно врал американской публике – как говорится, «Остапа несло». Врал он об отсутствии успехов у Российской армии. Позвольте, возразят россияне, Бахмут-то, Артемовск-то – наши, в районе Авдеевки Российская армия тоже продвигается вперед, теснит ВСУ. В этой лжи Зеленского сразу же уличили американские СМИ, независимые инсайдеры и блогеры. Нет успехов ни в широко разрекламированном контрнаступе украинской аримии, ни в целом по ситуации на фронте.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в ответ на сказки Зеленского продолжает требовать от Киева полного аудита потраченных 200 млрд долларов. А также подробную дорожную карту дальнейших военных планов ВСУ. А какие там могут быть планы, если в украинские войска теперь набирают инвалидов, стариков и женщин? Вопрос риторический, не правда ли?

Джо Байден дежурно, еле-еле пробормотал о поддержке Зеленского «пока это возможно». Что это означает? Согласованный бюджет на военную помощь Украине в США полностью иссякает к концу 2023 года. Об этом официально говорили представители как Пентагона, так и Белого дома. А как утвердят новый пакет военной помощи Украине, если в американском парламенте и в американском обществе царит полное разочарование в ее действиях на полях сражений? При том, что изымаемые из экономики США деньги могли бы пойти на более значимые для американцев цели, например на решение вопроса безопасности южных границ США от мигрантов.

Американцы привычно спихнули дальнейшее бремя финансирования украинской военщины на европейцев. Им выгодна слабая Европа, которой можно помыкать. Пусть европейцы надрываются, а США, этот «сияющий град на холме», будут и дальше сиять и процветать.

На этой неделе с рабочим визитом в Татарстане побывала представительная делегация чиновников и бизнесменов Фото: rais.tatarstan.ru

Аким из Абая: представительная делегация из Казахстана посетила Татарстан

Татарстан продолжает оставаться хабом для России по взаимодействию с братскими народами Востока. В этом со стороны нашей республики применяются все элементы дипломатии на всех уровнях. Особенно ярко в последнее время в Татарстане проявляется феномен международной региональной дипломатии, когда происходит международное взаимодействие Татарстана и регионов, районов дружественных стран.

На этой неделе с рабочим визитом в Татарстане побывала представительная делегация чиновников и бизнесменов (всего 50 человек) из казахстанской области Абай во главе с Акимом Нурланом Уранхаевым. Абай — область в восточной части Казахстана, образованная 8 июня 2022 года, с административным центром в городе Семей. Включает в себя два города областного подчинения и восемь районов. Базовые отрасли экономики – легкая, горнодобывающая, обрабатывающая, пищевая, металлургическая промышленности. Население – 610,2 тыс. человек.

У главы казахстанской делегации была очень насыщенная программа: его принимали в Агентстве инвестиционного развития РТ, в Казанском федеральном университете, в Национальной библиотеке. А завершился визит встречей с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. На этой встрече и на расширенном совещании с министрами и членами Правительства РТ обсудили много вопросов.

У главы казахстанской делегации была очень насыщенная программа: его принимали в Агентстве инвестиционного развития РТ, в Казанском федеральном университете, в Национальной библиотеке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казахстанская делегация продемонстрировала интерес к приобретению татарстанских автобусов, сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и образования. Были достигнуты договоренности и по взаимодействию в области культуры. Кроме того, в Казахстане большая татарская община – свыше 200 тыс. человек, что тоже требует внимания. Вообще Абайская область обладает очень высоким логистическим потенциалом, она находится в 600 км от границы с Китаем и в сотне километров от границы с Алтайским краем. Самое короткое плечо из Китая в Россию проходит через Абай. С точки зрения логистики это важно не только для взаимоотношений Казахстана и России, это еще и самый короткий путь в Китай.

Так что интенсивному и очень перспективному взаимодействию Татарстана с областью Абай Казахстана – быть!

Рост объема промпроизводства в Татарстане за 10 месяцев составил ровно 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экономика Татарстана в 2023 году: предварительные данные говорят о росте

Впереди Новый год, пора подведения итогов, однако Татарстанстат, в силу лагов статистической деятельности, опубликовал на прошедшей неделе данные о развитии экономики республики лишь за январь – октябрь 2023 года. Впрочем, в целом эти цифры можно смело рассматривать как предварительные экономические итоги за 2023 год.

Эти итоги внушают сдержанный оптимизм: экономика республики растет. Рост объема промпроизводства в Татарстане за 10 месяцев составил ровно 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в динамику индекса промышленного производства, как и по России в целом, в Татарстане вносят обрабатывающие производства – рост в этом секторе, включающем более 20 отраслей от пищепрома до нефтепереработки, составил по итогам 10 месяцев 5,1% (по России – 7,4%). Добыча полезных ископаемых в республике также остается в плюсе, пусть и символическом – 0,1% (по РФ – сокращение на 1,1%). Рост в стройсекторе впечатляет двузначной цифрой: +16,6%. Один из ключевых региональных показателей, оборот розничной торговли, вырос на 10,2%, превысив 1,1 трлн рублей.

Предварительные итоги года свидетельствуют о том, что экономика республики адаптировалась к шокам прошлого года, связанным с началом СВО на Украине и санкциями Запада. Кроме того, она вышла на траекторию достаточно приемлемого роста. Здесь сыграли свою роль и высокие цены на нефть и ее производные, и большой гособоронзаказ, и уход западных компаний с российского рынка. Но будут ли эти драйверы работать в полную силу и в следующем году? В любом случае сбалансированная (не нефтью единой!) экономика республики способна справиться с любыми серьезными вызовами, что мы и видим в последние годы.

Состоялось традиционное предновогоднее совещание финансовых, налоговых и казначейских органов Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Коллегия финансистов Татарстана: лучшие практики дают лучшие результаты

Кроме того, на неделе состоялось традиционное предновогоднее совещание финансовых, налоговых и казначейских органов Татарстана. В нем по традиции принял участие и министр финансов России Антон Силуанов. Компанию ему составили руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и замглавы ФНС России Виктор Бациев. На коллегии были озвучены прогнозные экономические итоги непростого 2023 года: валовой региональный продукт республики, по предварительным подсчетам, вырастет на 2,8% – до 4 трлн рублей (в прошлом году было 3,7 трлн рублей). Доходы консолидированного бюджета РТ оценивают в 561 млрд рублей, собственные доходы — в 476 млрд. Расходы бюджета РТ составят 602 млрд рублей.

В том числе на высоких положительных показателях Татарстана сказались и факторы высочайшей инвестиционной привлекательности региона по сравнению с общероссийским уровнем, и высокий уровень управленческих кадров республики. Антон Силуанов прямо заявил на коллегии, что в Татарстане сосредоточены самые прогрессивные практики, эффективное управление, условия для экономического роста, а бюджетная ситуация в регионе одна из лучших в России.

Марат Сафиуллин каждый раз озвучивает на татарском языке, сколько республика отправляет в Москву, – две трети всех сборов, которые в этом году составили 1,4 трлн рублей Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Управления ФНС в Татарстане Марат Сафиуллин каждый раз озвучивает на татарском языке, сколько республика отправляет в Москву, – две трети всех сборов, которые в этом году составили 1,4 трлн рублей. Переход на татарский озадачил Силуанова.

«Думаю, что нам надо, как и вашим коллегам, часть доклада презентовать на татарском. Роман Евгеньевич, Виктор Валентинович, на следующей коллегии переходим на татарский язык частично», — обратился Силуанов к Артюхину и Бациеву.

Коллегия завершилась церемонией награждения, на которой Рустам Минниханов получил высшую награду Министерства финансов РФ – медаль им. С. Ю. Витте «за эффективное взаимодействие и значительный вклад в развитие решения задач по выработке и реализации единой государственной, финансовой, бюджетной и налоговой политики, направленной на укрепление финансовой системы государства». Не это ли заслуженное признание усилий по управлению финансово-экономическим здоровьем республики?

Фото на анонсе: kremlin.ru