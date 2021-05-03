Путин поручил выделить средства из ФНБ на возведение трассы Москва — Казань

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить средства из ФНБ на возведение автодороги Москва — Казань и ее продление до Екатеринбурга. Соответствующее поручение по итогам послания Президента Федеральному Собранию размещено на сайте Кремля.

В документе говорится: «Обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на необходимость увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, ее продления до города Екатеринбурга и завершения строительства в 2024 году».

Об исполнении поручения Правительство РФ должно доложить до 1 августа 2021 года, далее — один раз в год.

Во время послания Федеральному Собранию 21 апреля Владимир Путин поручил продлить трассу М12 Москва – Казань до Екатеринбурга. Построить ее должны за три года. В Миндортрансе РТ сообщили, что выполнить поручение главы государства в срок возможно.